Именины (День Ангела) Фомы: значение имени и поздравления

Новости Украины:Фома очень хорошо и осторожно относится к людям, что говорит о его воспитанности.

Сам по себе он добродушный человек, с которым интересно вести беседу. Он также достаточно отзывчивый и надежный друг. Его жизнь течет медленно и размеренно, без крутых и резких поворотов. Любит во всем спокойствие. Неконфликтный человек, он предпочитает дружить и поддерживать хорошие отношения. Он практически никогда не спорит, потому что понимает, что это дело бесполезное. Ведь у всех своя правда, а истины не знает никто. У Фомы развитое чувство юмора.

Его самые лучшие черты проявляются не только по отношению к друзьям, но и по отношению к близким и родным. В профессиональном плане он достигает значительных высот. Он приносит пользу организации, в которой работает.

Фома предпочитает поступки, а не слова. Это его качество очень ценят женщины. Фома обычно нарасхват. Любая хочет стать его женой. Однако он не любит лесть и если заметит, что какая-либо женщина попытается завоевать его сердце посредством данного инструмента, то он прекратит всяческое общение с ней.

Поздравления

Ох Фома, ты наш, Фома,

Строишь клевые дома.

Архитектор первоклассный,

Человек во всем прекрасный.

В жизни пусть тебе везет,

Закружит водоворот

Из прекраснейших мгновений.

В жизни много вдохновений!

С праздником тебя, Фома!

Пусть везёт тебе всегда,

Пусть удача и здоровье

Не подводят никогда.

Пусть успех во всём прибудет,

Пусть сбываются мечты.

Оставайся сильным, смелым,

Добрым и весёлым ты!

От всей души тебе, Фома,

Желаю красочных мгновений,

Пусть будет денег просто тьма,

Тебя ждет много достижений!

Живи счастливо, лет до ста,

Желаю изнутри светиться!

Пускай заветная мечта

Твоя легко осуществится!

Фома, прими-ка поздравленье!

Желаю я тебе лишь наилучшего всего.

Вело по жизни чтобы вдохновенье

И чтоб удачно было все.

Пускай сбываются мечтанья,

Пускай любовь живет в душе.

Везде встречается пусть пониманье

И дарит жизнь пусть радости тебе.

Пусть говорят, что не бывает друга ближе,

Кого в зеркале видишь, когда входишь в дома.

Но я то знаю, то что таким вот другом

Быть может парень по имени Фома.

Тебе желаю быть всегда счастливым

И не страшиться никаких невзгод.

Пусть будет на душе твоей спокойно

Пусть твоё сердце радостно поёт!

Фома, сердечно поздравляю!

Ты человек отличный, лучше всех.

Всегда здоровым быть желаю

И веселил чтоб душу яркий смех.

Пускай мечтания все сбудутся скорее,

Успех к высотам пусть ведет,

И легкий бриз любви пускай овеет,

И сердце пусть от радости поет.

Ты - добродушный, верный друг,

И, как сотрудник, ценный клад.

Желаю радости сундук

И из успехов звездопад!

Все от тебя впрямь без ума,

Ты дружелюбен, всем хорош.

С веселым праздником, Фома!

Пусть в жизни счастье обретешь!

Всегда успешным будь мужчиной,

Чтоб сила не ушла твоя, Фома.

Любовь свою по жизни радуй,

Чтоб не скучала без тепла.

Будь честным, верным, справедливым,

В обиду не давай друзей.

Пускай мечта твоя осуществится,

Спортивным будь и не полней.

Пусть будут счастьем и здоровьем

Полны твои все закрома,

Тебя приветствую с любовью,

Мой дорогой, любимый мой Фома!

Пусть удаются все твои старанья,

К высотам пусть ведет тебя успех,

Семья пусть окружает пониманьем

И в жизни пусть не будет горя и помех.

Ты, Фома, отличный парень,

Славный и надежный друг.

Пусть счастливой жизнь лишь будет,

Не берет тебя недуг.

Будь настойчивым в стремлениях,

Если что решил - дерзай.

В силы верь свои железно,

Никогда не унывай.

В сердце пусть любовь теплится,

Вдохновляет пусть тебя,

Пусть любимая поддержит,

Не подводят пусть друзья.