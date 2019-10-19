Население Украины: сколько людей проживает в стране

Новости Украины:С начала года численность населения страны сократилась на 177 тысяч.

По состоянию на 1 сентября 2019 года в Украине проживало 41,806 млн человек. Такие данные сообщили в Государственной службе статистики, уточнив, что в это число вошли все граждане, которые не покидали страну на срок более 12 месяцев.

Если же принимать во внимание и выехавших за пределы Украины на больший срок, численность населения составляет 42,065 млн человек. Для сравнения, годом ранее аналогичный показатель, рассчитанный статведомством, достигал 42,3 млн человек.

При этом в стране наблюдается устойчивый негативный демографический тренд. На каждые 100 умерших граждан приходится всего 53 новорожденных. Сократился и прирост населения за счет миграционных потоков, хотя и очень незначительно. С начала года чистое сальдо между количеством выбывших и приехавших в страну людей составило 10,034 тыс. человек. В аналогичном периоде 2018 года этот показатель был на 644 человека больше.

Стоит отметить, что социологи неоднократно высказывали сомнение относительно приводимых Госстатом расчетных показателей численности населения. Поскольку единственная всеукраинская перепись населения, на которую и опираются исследователи, проводилась 18 лет назад. Истинное положение дел с демографией украинцы смогут узнать не ранее конца будущего года, после того как правительство проведет очередную перекличку граждан. Под эти нужды в бюджет будущего года уже заложили 3,43 млрд грн.