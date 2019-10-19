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Население Украины: сколько людей проживает в стране

Население Украины: сколько людей проживает в стране
11:45 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Украины:С начала года численность населения страны сократилась на 177 тысяч.

По состоянию на 1 сентября 2019 года в Украине проживало 41,806 млн человек. Такие данные сообщили в Государственной службе статистики, уточнив, что в это число вошли все граждане, которые не покидали страну на срок более 12 месяцев.

Если же принимать во внимание и выехавших за пределы Украины на больший срок, численность населения составляет 42,065 млн человек. Для сравнения, годом ранее аналогичный показатель, рассчитанный статведомством, достигал 42,3 млн человек.

При этом в стране наблюдается устойчивый негативный демографический тренд. На каждые 100 умерших граждан приходится всего 53 новорожденных. Сократился и прирост населения за счет миграционных потоков, хотя и очень незначительно. С начала года чистое сальдо между количеством выбывших и приехавших в страну людей составило 10,034 тыс. человек. В аналогичном периоде 2018 года этот показатель был на 644 человека больше.

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Стоит отметить, что социологи неоднократно высказывали сомнение относительно приводимых Госстатом расчетных показателей численности населения. Поскольку единственная всеукраинская перепись населения, на которую и опираются исследователи, проводилась 18 лет назад. Истинное положение дел с демографией украинцы смогут узнать не ранее конца будущего года, после того как правительство проведет очередную перекличку граждан. Под эти нужды в бюджет будущего года уже заложили 3,43 млрд грн.

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Украина, Госстат, Населения.
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