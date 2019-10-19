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Украина может получить безвиз режим еще с рядом стран

Украина может получить безвиз режим еще с рядом стран
12:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Украина уже получила взаимный безвиз с Колумбией и Эквадором, улучшила условия въезда в Шри-Ланку и Саудовскую Аравию

В течение 50 дней работы нового правительства Украина получила взаимный безвиз с Колумбией и Эквадором, улучшила условия въезда в Шри-Ланку и Саудовскую Аравию, ведется работа по еще ряду стран.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"50 дней правительства - это мало, но достижения есть. Работаем над безвизовым режимом. Договорились о взаимном безвизе с Колумбией и Эквадором, улучшили условия въезда в Шри-Ланку и Саудовскую Аравию, в работе еще ряд стран", - написал Пристайко.

Он напомнил, что благодаря кампании CorrectUA название украинской столицы теперь пишут верно BBC News, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Guardian и многие другие СМИ, компаний и международных организаций.

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Напомним, правительство Северной Македонии одобрило проект закона о ратификации соглашения с Кабинетом министров Украины об условиях взаимных поездок граждан.

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Все по теме:

Украина, Колумбия, Саудовская Аравия, Эквадор, Шри-Ланка, Безвиз.
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