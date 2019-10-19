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Недоверие к системе мешает иммунизации украинцев - Скалецкая

Недоверие к системе мешает иммунизации украинцев - Скалецкая
12:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Зоряна Скалецкая настаивает на обязательной вакцинации населения и борьбе с недоверием граждан к Минздраву.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поддерживает идею обязательных прививок, но одновременно выступает за то, чтобы люди, которые опасаются или имеют отрицательное отношение к вакцинации, получили всю необходимую информацию и, возможно, больше обследований.

"Ключевая проблема в иммунизации в том, что никто никому не доверяет. Не доверяют врачу: "Зачем? У меня есть интернет". Не доверяют системе: "Откуда мы знаем, что вы закупили?" Доверяют СМИ, плакатам, смс от соседей. Вакцинация необходима государству", — отметила министр в интервью.

"Надо оказывать поддержку людям, которые сомневаются, чтобы формировать доверие к этой системе. Можно много таких вещей сделать. Если вы сомневаетесь, сделаем, например, два дополнительных анализа", — добавила Скалецкая.

Скалецкая о медреформе: Нет иного пути

Ранее министр здравоохранения рассказала, что в Украине создают новую организацию по закупке медпрепаратов. 

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Вакцина, Минздрав, МОЗ, Вакцинация, Зоряна Скалецкая.
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