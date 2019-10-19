Новая форма переаттестации: ГПУ уволила трех следователей по делами Майдана

Новости Украины:Генпрокуратура уволила трех следователей, занимавшихся расследованием дел Майдана.

ГПУ уволила следователей Управления специальных расследований (УСР), занимавшихся расследованием дел Майдана.

Как сообщил "Громадскому" прокурор Алексея Донского, под сокращение попали Юрий Безщасный, Андрей Демьяненко и Виталий Тарасюк. При том, отмечается, что Тарасюк был заместителем главы УСР.

Донский отметил, что следователи были уволены по причине несогласия с новой формой переаттестации. Вышеуказанные сотрудники УСР подали заявления о переаттестации в произвольной форме.

По словам прокурора, в управлении настаивают на прозрачном механизме переаттестации.

Также он добавил, что, по его мнению, увольнение сотрудников УСР несет риски существенного замедления процесса расследования дел Майдана.

Добавим, журналист Ирина Ромалийская в Facebook написала, что для переаттестации прокуроров заставили подписывать согласие на признание любой жалобы без официального подтверждения.

В случае отказа подписывать подобное заявление, прокуроров не допустят к аттестации. По её данным более 200 прокуроров уже не допущены, а некоторых из них уволили.