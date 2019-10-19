"Дело Хизб ут-Тахрир": фигурантов могут поместить в психбольницу

Новости Украины:Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" планируют поместить в психиатрическую больницу.

Фигурантов второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» намерены поместить в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.

Об этом проекту Крым.Реалии сообщил адвокат Ремзи Бекирова Эдем Семедляев.

«На последнем следственном действии нас ознакомили с постановлением о назначении стационарных психиатрических экспертиз, поэтому в ближайшее время Ремзи переведут в психиатрическую больницу для прохождения данной экспертизы. Такие же постановления есть и на других фигурантов этого дела», – сказал Семедляев.

Он также обратил внимание на тот факт, что амбулаторную экспертизу его подзащитному не назначали, а сразу назначили стационарную.

Адвокат также подчеркнул, что данная экспертиза согласно УПК России не является обязательной. «Мы считаем, что эту экспертизу проводят для того, чтобы люди из всех испытаний почувствовали и это: их помещают в психбольницу, предполагая, что они психически нездоровы, тем самым унижая честь и достоинство людей», - заявил Семедляев.

Он также отметил, что следствие уже в третий раз назначает фонографическую экспертизу в отношении фигурантов этого дела.

«Также нас ознакомили с постановлениями о назначении фонографической экспертизы. Это уже в третий раз, в связи с тем, что все экспертные учреждения ссылаются на большой объем и минимальный срок, за который они могут провести фонографическую экспертизу – 2 года. Сейчас следствие нашло иное учреждение, входящее в структуру ФСБ, и вот они пообещали, что проведут экспертизу быстрее», – добавил Семедляев.

Напоминаем, 27 марта 2019 года в Крыму прошли массовые обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе участников общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего было задержано 23 человека. Позже были задержаны Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следствие оккупантов также включило в производство “дела Хизб-ут-Тахрир” (вторая симферопольская группа).

Пятерых из арестованных подозревают в «организации деятельности террористической группы». Остальным инкриминируют «участие в деятельности террористической организации».