Коляда за две недели хочет закрыть вопрос по УБД для добровольцев

Новости Украины:Оксана Коляда хочет за две недели решить вопрос со статусом участника боевых действий для добровольцев.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в течение двух недель собираются поставить точку в истории со статусом участника боевых действий для добровольцев. Об этом сообщила на своей странице в Facebook профильный министр Оксана Коляда, подытоживая 50 дней работы правительства, передает УНН.

"Во-первых, мы в течение 2 недель собираемся поставить точку в истории со статусом участника боевых действий для добровольцев (не решался 5 лет). Во-вторых - на выходе наш базовый обновленный закон о статусе ветеранов", - сообщила Коляда.

Также она добавила, что наконец-то на законодательном уровне "решаем вопрос со статусом политических заключенных". "Пока этот вопрос решается не системно", - указала при этом министр.

Она рассказала и о ветеранских пространствах в четырех стартовых регионах (Житомир, Ровно, Николаев, Одесса) "как прообразе новых методов работы и новых территориальных органов Минвета". "Будем масштабировать опыт по всей стране. В этом же контексте - запуск Национального центра психического здоровья на базе ГУ "Госпиталь ветеранов войны "Лесная поляна" Минздрава Украины", - добавила Коляда.

Как наработку за полтора месяца министр отметила и сотрудничество с международными партнерами, системную и обновленную Программу социально-психологической адаптации. "Надеемся, правительство и парламент таки профинансирует это направление в полном объеме", - отметила она.

"Очень эффективное сотрудничество с Минздравом в контексте определения первоочередных медицинских услуг для ветеранов. Вскоре мой новый заместитель Татьяна Тимошенко представляет комплексную программу медицинских услуг и реабилитации ветеранов", - рассказала чиновник.

Кроме того, она указала, что "разработали церемониал погребения наших защитников". "Александр Терещенко с командой готовит видеометодичку", - добавила Коляда.

По вопросам ВОТ и ВПЛ министр рассказала, что "отложили вступление в силу 815 постановления, которое в этом его виде осложняло процесс пересечения линии разграничения детьми". "Одновременно с этим работаем с МВД по упрощению процедуры оформления документов детьми", - сообщила она.

"Есть видение упрощенной регистрации актов рождения и смерти граждан с ВОТ. В этом направлении жду серьезную методологическую поддержку со стороны партнеров мз неправительственных организаций, экспертных сообществ и гуманитарных миссий", - отметила министр.