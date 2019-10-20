В Голосе Украины обнародовали закон "о дизертирстве"

Новости Украины:Согласно закону, военные, которые самовольно покинули воинские части и места службы, дезертировали из Вооруженных сил и других формирований, а также добровольно сдались в плен, исключаются из численности ВСУ.

Законопроект №1227 более четко регламентирует прохождение военной службы, в том числе регулирует вопрос включения дезертиров в численность Вооруженных сил Украины.

Он был опубликован в правительственной газете Голосе Украины в субботу, 19 октября, и вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Документ признает военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, которые дезертировали из ВСУ и других формирований или добровольно сдались в плен, такими, которые не входят в численность ВСУ.

При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить таким военным все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

Ранее Рада приняла закон о военной службе, который разрешил лишать воинских званий дезертиров, а также установил материальную ответственность военных за нанесение ущерба.

Также сообщалось, что в Раде назвали число дезертиров при аннексии Крыма. Более 70% военнослужащих ВСУ, которые находились на полуострове, изменили присяге. Больше всего дезертиров было среди сотрудников МВД.