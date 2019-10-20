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Приметы и обряды на 20 октября - День Сергея Зимнего
Приметы и обряды на 20 октября - День Сергея Зимнего

Приметы и обряды на 20 октября - День Сергея Зимнего

Приметы и обряды на 20 октября - День Сергея Зимнего
07:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Говорят, что с 20 октября этого момента начинается зима, хотя на календаре еще осень. Однако дни становятся короткими, ночи - длинными, а по утрам можно наблюдать даже заморозки.

20 октября крестьяне утром первым делом отправлялись кормить скотину и уже после этого садились завтракать. Причем, печь полагалось растопить самому младшему членную семьи - верили, что в этом случае всю зиму в доме тепло будет. Водоемы еще не покрылись льдом, а потому, необходимо было опустить в омуты бочки с засоленными огурцами на длительное хранение. Кстати, зимой температура подо льдом примерно одинакова и не падает ниже +4 градусов, что было достаточно удобным для хранения припасов. Когда весной лед таял, то хозяева доставали свои припасы, и в результате, на их столе были вкусные соленья как раз в то время, когда еды уже оставалось не слишком много.

Кроме того, 20 октября существовала традиция надевать женщинам новый платок на голову - верили, что это защитит от головных болей в течение всего года. Умывались кислым молоком, чтобы сохранить молодость и красоту.

В церкви 20 октября почитается память преподобного Сергия Печерского, который жил в XIII веке. Его главным подвигом считается отречение от собственной воли - Сергий полностью покорился своему настоятелю. Поэтому, и получил прозвище "Послушливый". Также молятся святому Сергию Муромскому или Вологодскому, который, согласно историческим данным, жил на территории Греции, но пришел к самому Сергию Радонежскому, будучи наслышанным о его духовных подвигах. Спустя некоторое время он отправляется на север к реке Нурме, чтобы уединиться там для молитвы. Там Сергий Муромский переживает большое количество соблазнов. Постепенно вокруг него начинают собираться паломники, в результате чего образуется Нуромская обитель. После смерти Сергий явился своему ученику Никифору и повелел расчистить его могилу. Никифор подумал, что это всего лишь сон, а потому, не стал исполнять поручения Сергия, в результате чего был парализован. Только у гроба святого он получил исцеление. Могилу Сергия привели в порядок, и около нее стали совершаться чудеса.

Знаменательные события в истории: 20 октября 2019 года
Знаменательные события в истории: 20 октября 2019 годаЧитать полностью

Народные приметы на 20 октября

Если снег выпадет в этот день - жди раннюю зиму.

Снег выпал, но на деревьях еще осталась листва - примета того, что зимние дни еще далеко.

Снег выпал - зима наступит через 30 дней.

Снег выпадает на мокрую землю - значит, будет лежать там долго, и наоборот.

Если человек родился 20 октября, то его талисманом является алмаз.

Если ребенок родился в день Сергея Зимнего - это плохая примета.

Если хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель.

Луна мутная и бледная - по приметам, начнется снег с морозом в ближайшее время.

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Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 20 октября, День Сергея Зимнего.
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