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Воскресенье, 20.10.2019
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К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды на воскресенье

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К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды на воскресенье
07:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Украину не перестает прогревать осеннее тепло.

В Украине 19-20 октября ожидается сухая солнечная теплая погода с утренними и ночными туманами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью и утром во всех южных, восточных и центральных областях туман. Температура ночью 4-9 °, на юге и крайнем западе до 12 °; днем 17-22 °, в западных областях до 25 °.  Без осадков.

Карта осадков 20 октября

Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м / с.

Карта ветров 20 октября

Прогноз погоды на воскресенье, 20 октября, по Украине:

  • Ужгород – +22...+24, небольшая облачность

  • Львов – +22...+24, небольшая облачность

  • Ивано-Франковск – +22...+24, небольшая облачность

  • Тернополь – +21..+23, небольшая облачность

  • Черновцы – +22...+24, небольшая облачность

  • Хмельницкий – +20...+22, небольшая облачность

  • Луцк – +21...+23, небольшая облачность

  • Ровно – +21...+23, небольшая облачность

  • Житомир – +19...+21, небольшая облачность

  • Винница – +19...+21, небольшая облачность

  • Одесса – +18...+20, небольшая облачность

  • Николаев – +18...+20, небольшая облачность

  • Херсон – +19...+21, небольшая облачность

  • Симферополь – +19...+21, небольшая облачность

  • Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность

  • Черкассы – +18...+20, небольшая облачность

  • Чернигов – +19...+21, небольшая облачность

  • Сумы – +18...+20, небольшая облачность

  • Полтава – +19...+21, небольшая облачность

  • Днепр – +19...+21, небольшая облачность

  • Запорожье – +19...+21, небольшая облачность

  • Донецк – +18...+20, небольшая облачность

  • Луганск – +19...+21, небольшая облачность

  • Харьков – +19...+21,  небольшая облачность

  • Киев – +20...+22, небольшая облачность

Погода 20 октября

В Киеве в понедельник без осадков; температура ночью 7-9 °, днем 20-22 °.

Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в ближайшей перспективе, до конца следующей недели, дождей в Украине не видно. Вообще.

Народный прогноз погоды

Если Сергий снежком покроет, то с ноябрьской Матрены зима встанет на ноги.

Если земля снегом покроется — на Матрену на ноги зима встанет.

Если хорошая погода, то стоять ей три недели (до 10 ноября).

Сергий, заиндеви дубравы, забели отавы (снопы сена второго покоса).

Конец октября — снег ложится в зиму, прикрывает озимые.

Луна мутновата и бледна — возможны мороз и снег.

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Украина, Погода, Укргидрометцентр, Тепло, Бабье лето, 20 октября.
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