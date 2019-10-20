К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды на воскресенье

Новости Украины:Украину не перестает прогревать осеннее тепло.

В Украине 19-20 октября ожидается сухая солнечная теплая погода с утренними и ночными туманами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью и утром во всех южных, восточных и центральных областях туман. Температура ночью 4-9 °, на юге и крайнем западе до 12 °; днем 17-22 °, в западных областях до 25 °. Без осадков.

Карта осадков 20 октября

Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м / с.

Карта ветров 20 октября

Прогноз погоды на воскресенье, 20 октября, по Украине:

Ужгород – +22...+24, небольшая облачность

Львов – +22...+24, небольшая облачность

Ивано-Франковск – +22...+24, небольшая облачность

Тернополь – +21..+23, небольшая облачность

Черновцы – +22...+24, небольшая облачность

Хмельницкий – +20...+22, небольшая облачность

Луцк – +21...+23, небольшая облачность

Ровно – +21...+23, небольшая облачность

Житомир – +19...+21, небольшая облачность

Винница – +19...+21, небольшая облачность

Одесса – +18...+20, небольшая облачность

Николаев – +18...+20, небольшая облачность

Херсон – +19...+21, небольшая облачность

Симферополь – +19...+21, небольшая облачность

Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность

Черкассы – +18...+20, небольшая облачность

Чернигов – +19...+21, небольшая облачность

Сумы – +18...+20, небольшая облачность

Полтава – +19...+21, небольшая облачность

Днепр – +19...+21, небольшая облачность

Запорожье – +19...+21, небольшая облачность

Донецк – +18...+20, небольшая облачность

Луганск – +19...+21, небольшая облачность

Харьков – +19...+21, небольшая облачность

Киев – +20...+22, небольшая облачность

Погода 20 октября

В Киеве в понедельник без осадков; температура ночью 7-9 °, днем 20-22 °.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в ближайшей перспективе, до конца следующей недели, дождей в Украине не видно. Вообще.

Народный прогноз погоды

Если Сергий снежком покроет, то с ноябрьской Матрены зима встанет на ноги.

Если земля снегом покроется — на Матрену на ноги зима встанет.

Если хорошая погода, то стоять ей три недели (до 10 ноября).

Сергий, заиндеви дубравы, забели отавы (снопы сена второго покоса).

Конец октября — снег ложится в зиму, прикрывает озимые.

Луна мутновата и бледна — возможны мороз и снег.