К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды на воскресенье

В Украине 19-20 октября ожидается сухая солнечная теплая погода с утренними и ночными туманами.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Ночью и утром во всех южных, восточных и центральных областях туман. Температура ночью 4-9 °, на юге и крайнем западе до 12 °; днем 17-22 °, в западных областях до 25 °. Без осадков.
Карта осадков 20 октября
Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м / с.
Карта ветров 20 октября
Прогноз погоды на воскресенье, 20 октября, по Украине:
Ужгород – +22...+24, небольшая облачность
Львов – +22...+24, небольшая облачность
Ивано-Франковск – +22...+24, небольшая облачность
Тернополь – +21..+23, небольшая облачность
Черновцы – +22...+24, небольшая облачность
Хмельницкий – +20...+22, небольшая облачность
Луцк – +21...+23, небольшая облачность
Ровно – +21...+23, небольшая облачность
Житомир – +19...+21, небольшая облачность
Винница – +19...+21, небольшая облачность
Одесса – +18...+20, небольшая облачность
Николаев – +18...+20, небольшая облачность
Херсон – +19...+21, небольшая облачность
Симферополь – +19...+21, небольшая облачность
Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность
Черкассы – +18...+20, небольшая облачность
Чернигов – +19...+21, небольшая облачность
Сумы – +18...+20, небольшая облачность
Полтава – +19...+21, небольшая облачность
Днепр – +19...+21, небольшая облачность
Запорожье – +19...+21, небольшая облачность
Донецк – +18...+20, небольшая облачность
Луганск – +19...+21, небольшая облачность
Харьков – +19...+21, небольшая облачность
Киев – +20...+22, небольшая облачность
Погода 20 октября
В Киеве в понедельник без осадков; температура ночью 7-9 °, днем 20-22 °.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в ближайшей перспективе, до конца следующей недели, дождей в Украине не видно. Вообще.
Народный прогноз погоды
Если Сергий снежком покроет, то с ноябрьской Матрены зима встанет на ноги.
Если земля снегом покроется — на Матрену на ноги зима встанет.
Если хорошая погода, то стоять ей три недели (до 10 ноября).
Сергий, заиндеви дубравы, забели отавы (снопы сена второго покоса).
Конец октября — снег ложится в зиму, прикрывает озимые.
Луна мутновата и бледна — возможны мороз и снег.