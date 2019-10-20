В Нацполиции готовы максимально содействовать молодым специалистам (Видео)

Новости Украины:Заместитель начальника Национальной полиции Украины встретился со студентами одесских ВУЗов.

В Нацполиции готовы максимально содействовать молодым специалистам, которые решат присоединиться в ряды полиции.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе на встрече с с будущими юристами - студентами юридической академии и государственного университета внутренних дел.

Он отметил, что максимальное количество уголовных правонарушений расследуют следователи Нацполиции.

"Успешные адвокаты, прокуроры, судьи - это в основном те, кто работал в следствии, кто прошел через выезды на места происшествий и выдержал работу в колоссальном нагрузке", - считает Цуцкиридзе.

Для того, чтобы студенты могли повысить свой образовательный уровень и улучшить практические навыки заместитель главы ведомства вручил одесским вузам печатные собрание лучших достижений следственных и следственно-криминалистических чемоданов.

"Мы будем рады, если вы решите присоединиться в ряды полиции, и готовы максимально содействовать молодым специалистам", - обратился к студентам заместитель председателя Национальной полиции.