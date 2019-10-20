Данилов поздравил разведку Госпогранслужбы Украины с годовщиной создания

Новости Украины:Алексей Данилов поблагодарил разведчиков пограничного ведомства за отменную службу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины поздравил пограничников с 16-летней годовщиной со Дня создания разведки Администрации Государственной пограничной службы.

Текст поздравления был обнародован на сайте СНБО.

Глава ведомства отметил, что в условиях агрессии против Украины, получение своевременной достоверной информации является чрезвычайно важным для принятия решений в секторе безопасности и обороны.

Данилов считает, что разведчики-пограничники с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе выполняли невероятно сложные задачи. Они являются очень ценным ресурсом в приобретении информации стратегического и оперативного характера для государства.

"Ваши профессионализм, ответственность, верность воинскому долгу - залог спокойствия наших сограждан", - отметил глава СНБО.

Он пожелал им удачи и выразил надежду, что разведка Госпогранслужбы будет оставаться образцом патриотизма.