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Епифаний удостоился престижной премии за защиту прав человека (Фото)

Епифаний удостоился престижной премии за защиту прав человека (Фото)
12:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Епифанию вручили в США премию "Премию Афинагора по правам человека"

Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию вручили в Нью-Йорке "Премию Афинагора по правам человека" (Athenagoras Human Rights Award).

Об этом митрополит, глава Православной церкви Украины сообщил на своей странице в Facebook.

"С чувством искренней благодарности принял сегодня в Нью-Йорке Athenagoras Human Rights Award. Принял ее не как награду для меня лично, а как награду успешного труда тысяч и даже миллионов украинских православных верующих на родине и в диаспоре". - написал Епифаний.

Он отметил, что принять награду имени выдающегося церковного и общественного деятеля ХХ века Патриарха Афинагора является для него "большой честью".

"Не только честью, но и побуждением, и обязанностью - служить Богу, Церкви и вверенной мне пастве всеми моими силами, как служил Патриарх Афинагор. Перед нашей Церковью и передо мной как Предстоятелем ПЦУ тоже встал и еще появится много вызовов, но пример патриарха Афинагора отныне особенно будет вдохновлять меня". - отметил Епифаний.

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Как известно, "Премия Афинагора по правам человека" была основана в 1986 году Национальным советом Ордена апостола святого Андрея, архонтов Вселенского Патриархата в Америке, ее лауреаты определяются Комитетом из числа духовенства и мирян. Премию вручают лицу или организации, которые последовательно своими действиями отстаивают основные права человека и религиозную свободу на национальном и международном уровнях.

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Премия, Епифаний, ПЦУ.
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