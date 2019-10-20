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Тепло до +25°: синоптики дали прогноз на неделю

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Тепло до +25°: синоптики дали прогноз на неделю
16:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Украинцам обещают еще пять дней тепла и солнца.

В Украине в понедельник, 21 октября, сохранится сухая и теплая погода с дневной температурой до +22°, в западных областях - до +25°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

“21 октября небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 3-8 м/с”, - говорится в сообщении.

Температура ночью составит 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 17-22°, в западных областях до 25°.

В следующие два дня, 22-23 октября, также сохранится теплая без осадков погода.

Ночью и утром местами туман.

Температура ночью 5-10° тепла; днем 16-21°, на крайнем западе до 25°.

В течение 24-25 октября синоптики также не ожидают осадков в Украине. Температура ночью 4-10° тепла; днем 15-21°, на Закарпатье и Прикарпатье местами до 25°.

В Киеве и Киевской области 21 октября небольшая облачность, без осадков.

К холодам пока готовиться рано: прогноз погоды на воскресенье

Температура ночью в столице 7-9°, днем 20-22°; по области ночью 4-9° тепла, днем 17-22°.

Сухая погода сохранится в Киеве и 22-23 октября. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 5-10° тепла; днем 16-21°.

Также в течение 24-25 октября в столице будет без осадков. Температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°.

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Украина, Погода, Укргидрометцентр, Тепло, Бабье лето.
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