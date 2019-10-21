Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Гонтарева прокомментировала номер "Квартала 95" о поджоге ее дома
Гонтарева прокомментировала номер "Квартала 95" о поджоге ее дома
Кабмин объединил региональные отделения Фонда госимущества
Кабмин объединил региональные отделения Фонда госимущества
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
Рецепт дня: вкуснейшая шаурма в домашних условиях
Рецепт дня: вкуснейшая шаурма в домашних условиях

США хотят признать полк "Азов" террористической организацией

США хотят признать полк "Азов" террористической организацией
05:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Конгрессмены в США планируют признать полк "Азов" террористической организацией.

40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к Госсекретарю США Майк Помпео с требованием внести полк “Азов” и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте конгрессмена от штата Нью-Йорк Макса Роуза, который является инициатором обращения, передает "Голос Америки".

Кроме Роуза, обращение подписали 39 конгрессменов из разных американских штатов, все они принадлежат к Демократической партии.

“Сегодня, если американский гражданин присягает на верность исламскому государству и распространяет их сообщения террора, у правительства есть несколько инструментов, как противостоять угрозе. Однако если тот же американский гражданин присягает на верность насильственной белой экстремистской группе заграницей и распространяет их террористическую риторику, федеральное правительство не имеет доступа к тем же инструментам”, — говорится в письме.

Конгрессмены также обращают внимание на связь между "Азовом" и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии в марте 2019 года.

"В своем манифесте стрелок вспоминал, что тренировался вместе с "Батальоном "Азов" в Украине и постоянно носил символ, связанный с ними. Оба стрельцы в городах Повей (Калифорния) и Эль-Пасо (Техас), говорили, что на них прямо повлиял теракт в Крайстчерч. Связь между "Азовом" и терактами в Америке очевидна", - убеждены конгрессмены.

Напомним: в перечень Госдепа включают иностранные организации, которые вовлечены или имеют намерения присоединиться к терроризму, и представляют угрозу для граждан США или национальной безопасности, международных отношений или экономических интересов Соединенных Штатов.

В перечень таких иностранных террористических организаций входят ИГИЛ, Аль-Каида, Хамас, Хезболла, Боко Харам и другие. Из европейских организаций в списке есть ИРА (Ирландская республиканская армия) и ЭТА (террористическая организация, выступающая за независимость Страны Басков).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Военные, ВСУ, Азов, Майк Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
02 В США создали универсальный электродвигатель
03 Зеленского пригласили на церемонию интронизации императора Японии
04 Гороскоп на завтра, 21 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Коломойский об Арахамии: Это ближайший наш товарищ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США во время учений погибли военные
В США во время учений погибли военные
Brexit: Брюссель предоставит Джонсону 3 месяца отсрочки
Brexit: Брюссель предоставит Джонсону 3 месяца отсрочки
Милованов: &quot;Украина на грани экономического прорыва&quot;
Милованов: "Украина на грани экономического прорыва"
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Маруни
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Маруни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь