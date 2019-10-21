Приметы и обряды на 21 октября - День Палагеи Антиохийской

Новости Украины:Сегодня день памяти преподобной Пелагеи Антиохийской, а в народном календаре праздник называют Пелагея или Починки и дата имеет ряд строгих запретов.

Традиции на 21 октября

Считали, что с этого дня наступали настоящие холода. Говорили, что "Трифон и Пелагея шубу да рукавицы с полатей достают, чинят да заплаты ставят". Теплую одежду, чтобы зима врасплох не застала, надо подготовить заранее, и в народе говорили, что "Трифон шубу чинит, а Пелагея рукавички шьет барановые".

В этот день полагалось опускать в омуты бочки с солеными огурцами, пока не встал лед на реках. Делали это потому, что температура воды никогда не опускается ниже четырех градусов, а лучшего места для хранения солений не найти. Весной бочки поднимали из воды - и на столе появлялись хрустящие огурцы. Полагалось также в этот день начинать выжигать в лесу новые поля, и для этого рубили починок - то есть поляну для огнища.

Тогда территорию нашей страны почти сплошным покровом укрывали густые леса, и новые поля можно было заложить только таким способом. Лес рубили и использовали его для строительства новых домов. Существо, управлявшее всеми делами в лесу, называли лесом праведным или лесом честным. Считалось, что это хозяин, который без причины не тронет человека, это существо праведное и справедливое, ему можно было пожаловаться на прочих лесных духов, которые могли и навредить человеку. Увидеть его можно было крайне редко.

Приметы на 21 октября

С Трифона, Пелагеи все холоднее.

Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет.

С ознобицы Пелагеи холод крылом машет.