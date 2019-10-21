Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Дайджест ключевых событий Украины и мира 20 октября
Дайджест ключевых событий Украины и мира 20 октября
Зеленский прилетел с рабочим визитом в Японию
Зеленский прилетел с рабочим визитом в Японию
Коноплянка рассказал о своей адаптации в Шахтере
Коноплянка рассказал о своей адаптации в Шахтере
Приметы и обряды на 21 октября - День Палагеи Антиохийской
Приметы и обряды на 21 октября - День Палагеи Антиохийской

Приметы и обряды на 21 октября - День Палагеи Антиохийской

Приметы и обряды на 21 октября - День Палагеи Антиохийской
07:35 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:Сегодня день памяти преподобной Пелагеи Антиохийской, а в народном календаре праздник называют Пелагея или Починки и дата имеет ряд строгих запретов.

Традиции на 21 октября

Считали, что с этого дня наступали настоящие холода. Говорили, что "Трифон и Пелагея шубу да рукавицы с полатей достают, чинят да заплаты ставят". Теплую одежду, чтобы зима врасплох не застала, надо подготовить заранее, и в народе говорили, что "Трифон шубу чинит, а Пелагея рукавички шьет барановые".

В этот день полагалось опускать в омуты бочки с солеными огурцами, пока не встал лед на реках. Делали это потому, что температура воды никогда не опускается ниже четырех градусов, а лучшего места для хранения солений не найти. Весной бочки поднимали из воды - и на столе появлялись хрустящие огурцы. Полагалось также в этот день начинать выжигать в лесу новые поля, и для этого рубили починок - то есть поляну для огнища.

Тогда территорию нашей страны почти сплошным покровом укрывали густые леса, и новые поля можно было заложить только таким способом. Лес рубили и использовали его для строительства новых домов. Существо, управлявшее всеми делами в лесу, называли лесом праведным или лесом честным. Считалось, что это хозяин, который без причины не тронет человека, это существо праведное и справедливое, ему можно было пожаловаться на прочих лесных духов, которые могли и навредить человеку. Увидеть его можно было крайне редко.

Знаменательные события в истории: 21 октября 2019 года

Приметы на 21 октября

С Трифона, Пелагеи все холоднее.

Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет.

С ознобицы Пелагеи холод крылом машет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 21 октября, День Палагеи Антиохийской.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
02 В США создали универсальный электродвигатель
03 Зеленского пригласили на церемонию интронизации императора Японии
04 Гороскоп на завтра, 21 октября 2019: все знаки Зодиака
05 Коломойский об Арахамии: Это ближайший наш товарищ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Министр культуры попросил у Гонтаревой прощения
Министр культуры попросил у Гонтаревой прощения
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Милованов: &quot;Украина на грани экономического прорыва&quot;
Милованов: "Украина на грани экономического прорыва"
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Маруни
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Маруни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь