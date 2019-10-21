Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели

Новости Украины:Тепло пока не собирается покидать Украину.

Сегодня, 21 октября, в Украине погоду все еще будет определять теплая воздушная масса.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По всей территории Украины без осадков. Ночью и утром местами туман.

Карта осадков 21 октября

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Карта ветров 21 октября

Прогноз погоды на понедельник, 21 октября, по Украине:

Ужгород – +22...+24, небольшая облачность

Львов – +22...+24, небольшая облачность

Ивано-Франковск – +22...+24, небольшая облачность

Тернополь – +22..+24, небольшая облачность

Черновцы – +21...+23, небольшая облачность

Хмельницкий – +20...+22, небольшая облачность

Луцк – +20...+22, небольшая облачность

Ровно – +20...+22, небольшая облачность

Житомир – +20...+22, небольшая облачность

Винница – +19...+21, небольшая облачность

Одесса – +17...+19, небольшая облачность

Николаев – +19...+21, небольшая облачность

Херсон – +19...+21, небольшая облачность

Симферополь – +19...+21, небольшая облачность

Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность

Черкассы – +19...+21, небольшая облачность

Чернигов – +19...+21, небольшая облачность

Сумы – +18...+20, небольшая облачность

Полтава – +19...+21, небольшая облачность

Днепр – +19...+21, небольшая облачность

Запорожье – +19...+21, небольшая облачность

Донецк – +19...+21, небольшая облачность

Луганск – +19...+21, небольшая облачность

Харьков – +19...+21, небольшая облачность

Киев – +20...+22, небольшая облачность

Погода 21 октября

Температура воздуха ночью 4-9°, на побережье морей до 12°; днем 17-22°, в западных областях до 25°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 7-9°, днем 20-22°.

Народный прогноз погоды

С Трифона, Пелагеи все холоднее.

Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет.

С ознобицы Пелагеи холод крылом машет.

Худо, коли зима врасплох застанет — шапкой с ног свалит

Погода 22 октября

Завтра, 22 октября, погода фактически не изменится. Все также сухо и тепло.Ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10°; днем 16-21°, на крайнем западе до 25°.

В Киеве во вторник - без осадков; температура воздуха ночью 8-10°, днем около 20°.

Погода 22-23 октября

Аналогична синоптическая ситуация ожидается в последующие два дня. 22-23 октября будет сухо, тепло, местами туман.

Температура ночью 5-10° тепла; днем 16-21°, на крайнем западе до 25°.