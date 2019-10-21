Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели

Сегодня, 21 октября, в Украине погоду все еще будет определять теплая воздушная масса.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
По всей территории Украины без осадков. Ночью и утром местами туман.
Карта осадков 21 октября
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Карта ветров 21 октября
Прогноз погоды на понедельник, 21 октября, по Украине:
Ужгород – +22...+24, небольшая облачность
Львов – +22...+24, небольшая облачность
Ивано-Франковск – +22...+24, небольшая облачность
Тернополь – +22..+24, небольшая облачность
Черновцы – +21...+23, небольшая облачность
Хмельницкий – +20...+22, небольшая облачность
Луцк – +20...+22, небольшая облачность
Ровно – +20...+22, небольшая облачность
Житомир – +20...+22, небольшая облачность
Винница – +19...+21, небольшая облачность
Одесса – +17...+19, небольшая облачность
Николаев – +19...+21, небольшая облачность
Херсон – +19...+21, небольшая облачность
Симферополь – +19...+21, небольшая облачность
Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность
Черкассы – +19...+21, небольшая облачность
Чернигов – +19...+21, небольшая облачность
Сумы – +18...+20, небольшая облачность
Полтава – +19...+21, небольшая облачность
Днепр – +19...+21, небольшая облачность
Запорожье – +19...+21, небольшая облачность
Донецк – +19...+21, небольшая облачность
Луганск – +19...+21, небольшая облачность
Харьков – +19...+21, небольшая облачность
Киев – +20...+22, небольшая облачность
Погода 21 октября
Температура воздуха ночью 4-9°, на побережье морей до 12°; днем 17-22°, в западных областях до 25°.
В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 7-9°, днем 20-22°.
Народный прогноз погоды
С Трифона, Пелагеи все холоднее.
Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет.
С ознобицы Пелагеи холод крылом машет.
Худо, коли зима врасплох застанет — шапкой с ног свалит
Погода 22 октября
Завтра, 22 октября, погода фактически не изменится. Все также сухо и тепло.Ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 5-10°; днем 16-21°, на крайнем западе до 25°.
В Киеве во вторник - без осадков; температура воздуха ночью 8-10°, днем около 20°.
Погода 22-23 октября
Аналогична синоптическая ситуация ожидается в последующие два дня. 22-23 октября будет сухо, тепло, местами туман.
Температура ночью 5-10° тепла; днем 16-21°, на крайнем западе до 25°.