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Понедельник, 21.10.2019
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Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели

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Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
08:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Тепло пока не собирается покидать Украину.

Сегодня, 21 октября, в Украине погоду все еще будет определять теплая воздушная масса.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По всей территории Украины без осадков. Ночью и утром местами туман.

Карта осадков 21 октября

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Карта ветров 21 октября

Прогноз погоды на понедельник, 21 октября, по Украине:

  • Ужгород – +22...+24, небольшая облачность

  • Львов – +22...+24, небольшая облачность

  • Ивано-Франковск – +22...+24, небольшая облачность

  • Тернополь – +22..+24, небольшая облачность

  • Черновцы – +21...+23, небольшая облачность

  • Хмельницкий – +20...+22, небольшая облачность

  • Луцк – +20...+22, небольшая облачность

  • Ровно – +20...+22, небольшая облачность

  • Житомир – +20...+22, небольшая облачность

  • Винница – +19...+21, небольшая облачность

  • Одесса – +17...+19, небольшая облачность

  • Николаев – +19...+21, небольшая облачность

  • Херсон – +19...+21, небольшая облачность

  • Симферополь – +19...+21, небольшая облачность

  • Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность

  • Черкассы – +19...+21, небольшая облачность

  • Чернигов – +19...+21, небольшая облачность

  • Сумы – +18...+20, небольшая облачность

  • Полтава – +19...+21, небольшая облачность

  • Днепр – +19...+21, небольшая облачность

  • Запорожье – +19...+21, небольшая облачность

  • Донецк – +19...+21, небольшая облачность

  • Луганск – +19...+21, небольшая облачность

  • Харьков – +19...+21,  небольшая облачность

  • Киев – +20...+22, небольшая облачность

Погода 21 октября

Температура воздуха ночью 4-9°, на побережье морей до 12°; днем 17-22°, в западных областях до 25°.

В Киеве - без осадков; температура воздуха ночью 7-9°, днем 20-22°.

Тепло до +25°: синоптики дали прогноз на неделю

Народный прогноз погоды

С Трифона, Пелагеи все холоднее.

Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет.

С ознобицы Пелагеи холод крылом машет.

Худо, коли зима врасплох застанет — шапкой с ног свалит

Погода 22 октября

Завтра, 22 октября, погода фактически не изменится. Все также сухо и тепло.Ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10°; днем 16-21°, на крайнем западе до 25°.

В Киеве во вторник - без осадков; температура воздуха ночью 8-10°, днем около 20°.

Погода 22-23 октября

Аналогична синоптическая ситуация ожидается в последующие два дня. 22-23 октября будет сухо, тепло, местами туман.

Температура ночью 5-10° тепла; днем 16-21°, на крайнем западе до 25°.

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Украина, Погода, Укргидрометцентр, Тепло, Бабье лето.
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