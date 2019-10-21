Дело Гладковского: в "Богдане" обратились к послам G7

Новости Украины:Корпорация "Богдан" обратилась к послам стран G7 по поводу незаконности действий в отношении Гладковского.

Компания "Богдан Моторс" уведомила послов стран G7 о продлении политически мотивированных действий и необоснованных обвинениях в адрес А.В. Гладковского и предприятий, входящих в корпорацию, сообщает прес-служба корпорации.

Компания "Богдан Моторс", дочернее предприятие которой выполняет государственный оборонный заказ по поставке автомобильной колесной техники в Вооруженные силы Украины, выразила свою позицию об утверждениях, о "завышение цены на продукцию".

"Выход "Богдан Моторс" на предложение поставки грузовых автомобилей для ВСУ позволил снизить цену на эту категорию автомобильной техники, поскольку к тому моменту Вооруженные силы Украины закупали такую технику только у одного производителя. Конкурентная цена от "Богдана", которая была ниже аналогичного предложения, позволила существенно сэкономить деньги госбюджета и, соответственно, закупить больше автомобилей для нужд частей и подразделений", - рассказали в "Богдан Моторс".

Также в "Богдан Моторс" отметили, что закупка автомобилей "Богдан-63172" происходит в полном соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины №517 и №464, которые четко регламентируют весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа.

"В корпорации раз призвали мировое сообщество обратить внимание на факты ручного управления правоохранительными органами и судами со стороны узурпированной властной вертикали в Украине", - подытожили в "Богдан Моторс".