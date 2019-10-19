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Рябошапка уверен, что Гладковский не сможет сбежать из Украины

Рябошапка уверен, что Гладковский не сможет сбежать из Украины
22:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Рябошапка убежден, что возможность залога Гладковскому не позволит ему сбежать.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка выразил убеждение, что даже в случае внесения залога за бывшего первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования и сделает невозможным его укрытие.

"В случае, если будет внесен залог, на подозреваемого положено судом ряд обязанностей... Таким образом, даже в случае внесения залога органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органами предварительного расследования и предотвращения его укрытия от органов уголовного преследования ", - заявил Рябошапка в видеоролике, размещенном на странице Генеральной прокуратуры Украины в соцсети Facebook.

Генпрокурор напомнил, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более 10 млн грн.

Приговор Гладковскому: в ВАКС пояснили откуда взялась сумма залога

Также он отметил, что суд установил законность задержания Гладковского детективами Национального антикоррупционного бюро расследований (НАБУ).

"Таким образом, подтверждено, что это задержание было произведено обоснованно, при наличии достаточных оснований, и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - добавил Рябошапка.

Как сообщалось, ВАКС избрал меру пресечения президенту корпорации "Богдан", экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн. Такое решение суд вынес на заседании 19 октября в субботу.

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Руслан Рябошапка, Олег Гладковский, ВАКС.
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