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Суббота, 19.10.2019
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Суд избрал меру пресечения Гладковскому

Суд избрал меру пресечения Гладковскому
17:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд арестовал Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 млн грн.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения президенту корпорации "Богдан", экс-заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн, такое решение суд вынес на заседании в субботу.

"Избрать подозреваемому Гладковскому Олегу Владимировичу 5 февраля 1970 года рождения меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней до 15 декабря 2019 года включительно. Определить Гладковскому Олегу Владимировичу залог в размере …10 млн 623 тыс.грн", - постановил судья.

Так, залог может быть внесен подозреваемым или другим юридическим или физическим лицом. В случае внесения залога подозреваемый должен носить электронный браслет и не покидать территорию Киевской области.

Полный текст постановления будет объявлен 21 октября.

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В свою очередь адвокат Гладковского Руслан Волынец сообщил, что защита будет подавать апелляцию.

"Заявляем, что мы не согласны с таким решением суда. Мы точно и однозначно будем его оспаривать. Сейчас я не готов обсуждать потенциальные основания для оспаривания, но мы получим полный текст решения, изучим его, и выложим все свои замечания", - сказал адвокат.

По словам адвоката, он рекомендовал своему подзащитному внести залог, но защита пока что не знает, кто именно внесет указанную сумму.

"Скорее всего залог будет внесет в понедельник утром", - отметил адвокат.

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Как сообщалось, 17 октября Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

Так, детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

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Установлено, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в которой он является конечным владельцем. Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", который входит в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В результате государству был нанесен ущерб в сумме более 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

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Позже адвокат Гладковского сообщил, что подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд.

Также защитник Гладковского заявил, что его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.

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Суд, СНБО, Олег Гладковский, ВАКС.
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