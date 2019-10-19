К желающим взять на поруки Гладковского присоединился соратник Ющенко

Новости Украины:Соратник Ющенко выразил готовность взять Гладковского на поруки, ему придется "побороться" за это право с "Евросолидарностью".

Соратник экс-президента Виктора Ющенко, экс-народный депутат Олег Зимин выразил готовность взять на поруки бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации.

Как передает корреспондент, об этом Зимин заявил на заседании Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайства об избрании Гладковскому меры пресечения.

Зимин был депутатом 4-го созыва от "Блока Виктора Ющенко "Наша Украина".

Прокуратура просит суд арестовать Гладковского или избрать ему меру пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн с обязательством носить электронный браслет.

Ранее о готовности взять Гладковского на поруки заявили народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" Максим Саврасов и Ростислав Павленко.

Прокурор Юрий Олефир выступил против взятия Гладковского на поруки.

Добавим, адвокат Гладковского заявил, что есть лица, которые хотели бы взять Гладковского на поруки, впрочем, имен не назвал.

Активисты вечером в пятницу пикетировали Высший антикоррупционный суд с требованием арестовать Олега Гладковского.

Высший антикоррупционный суд Украины сегодня в 12:00 продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.