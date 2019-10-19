Суд возобновился: защита просит выпустить Гладковского из "клетки"

Новости Украины:Сегодня продолжается вчерашнее рассмотрение меры пресечения экс-заму секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Высший антикоррупционный суд Украины продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Адвокат Гладковского Руслан Волынец попросил суд выпустить своего подзащитного из стеклянного бокса, сообщает корреспондент УНН.

"У нас есть следующее ходатайство: мы хотим, чтобы на время данного судебного разбирательства Гладковского выпустили из стеклянной "клетки", - заявил защитник Руслан Волынец.

Он отметил, что такая судебная практика. Следственный судья удовлетворил ходатайство.

Специальная антикоррупционная прокуратура просит взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов гривень.

Добавим, адвокат заявил, что есть лица, которые хотели бы взять Гладковского на поруки, впрочем, имен не назвал.

Активисты вечером в пятницу пикетировали Высший антикоррупционный суд с требованием арестовать Олега Гладковского.