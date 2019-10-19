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"Ни от кого не скрывался": Гладковский - о своем задержании

"Ни от кого не скрывался": Гладковский - о своем задержании
09:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В зале Антикорсуда Олег Гладковский пояснил свои планы по поездке в Брюссель и рассказал о задержании.

Во время ночного заседания Высшего антикоррупционного суда президент корпорации "Богдан" Олег Гладковский рассказал о своем задержании детективами НАБУ, передает корреспондент.

На заседании Гладковский заявил, что его задержание в аэропорту вопреки наличию обратных билетов является нарушением его прав и свобод, а в связи с этим он уже обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке и объявил голодовку до выяснения истины.

В планах Гладковского было вылететь в Рим, откуда вечерним самолетом планировалось приземлиться в Брюсселе. Перед этим был заказан зал для официальных делегаций.

По словам президента "Богдана", он на автобусе начал движение к самолету, когда из-за технических причин пришлось вернуться в зал для делегаций, где ему и сообщили о "вопросах" от пограничников. Вызванный начальник смены осмотрел паспорт Олега Гладковского и вернул его спустя 10 мин, когда самолет уже улетел. В связи с этим, Гладковскому пришлось возвращаться в город и бронировать билеты на другой самолет.

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Следующие несколько часов Гладковский потратил на другие дела и возвращение в аэропорт, где обращался к теми же пограничникам с пониманием ситуации, в которую президент "Богдана" попадает последние 8 месяцев.

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Гладковский уверяет, что собирался на выставку World Bus, которая вскоре пройдет в Брюсселе, а в Украину собирался возвращаться 25 октября.

Рассмотрение дела Гладковского продолжится в субботу в 12 часов в зале Антикоррупционного суда.

Активисты вечером в пятницу пикетировали Высший антикоррупционный суд с требованием арестовать Олега Гладковского.

 
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Богдан, НАБУ, Олег Гладковский, Антикорсуд.
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