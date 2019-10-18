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Порошенко назвал задержания Пашинского и Гладковского популизмом

Порошенко назвал задержания Пашинского и Гладковского популизмом
17:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Глава "Евросолидарности" связывает задержания Пашинского и Гладковского с непопулярными действиями властей в экономической сфере.

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко считает популистскими задержания экс-народного депутата Сергея Пашинского, а также директора корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского.

"Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по правилу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. Феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но до первого антракта, когда зрители увидят, что в театральном буфете - пусто. По крайней мере, именно такое впечатление производит бюджет", - говорится в заявлении Порошенко, распространенном в пятницу вечером пресс-службой партии "Евросолидарность".

Он отметил, что в "Европейской солидарности" досконально вычитали бюджет следующего года. И из бюджета куда-то делись даже те начинания, которые стартовали в этом и прошлом году.

"Не будет тринадцатой пенсии, которую весной мы начали для пенсионеров с низкими пенсиями. Не будет доплаты за третьего, четвертого ребенка, не будет продолжения программы по строительству сельских амбулаторий и телемедицине. Не будет повышения денежного обеспечения наших воинов", - перечислил парламентарий.

Зато, добавляет пятый президент, будет давление на физлиц-предпринимателей. "На днях "Слуги народа" осчастливили народ законом о верификации социальных выплат. Вместо обещанного вам снижения тарифов - уменьшат количество получателей субсидий. А некоторых даже попросят вернуть уже полученные ранее деньги - есть в законе и такая статья", - отметил Порошенко.

Задержание Гладковского: адвокат обратился в суд

При этом политик заверил, что "Евросолидарность" будет бороться за пересмотр позиций в госбюджете-2020 при его подготовке ко второму чтению: "Экономика сегодня в лучшем состоянии, чем несколько лет назад. Сейчас существует гораздо больше возможностей, чем имели мы год или два назад. Главное, чтобы была политическая воля".

Сегодня коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе решение Печерского районного суда Киева о содержании бывшего народного депутата Сергея Пашинского под стражей.

Глава корпорации "Богдан" Олег Гладковский был задержан "при попытке покинуть территорию Украины".

В корпорации "Богдан" задержание НАБУ бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского назвали безосновательным и политически заангажированным.

Олег Гладковский в знак протеста против задержания и обвинений объявил голодовку.

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Сергей Пашинский, СНБО, Петр Порошенко, Олег Гладковский, Евросолидарность.
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