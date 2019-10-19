Националисты в Киеве требуют Гладковскому наказания (Видео)

Новости Украины:Активисты повторно собрались у стен Антикорсуда с требованием наказания Олегу Гладковскому.

У здания Высшего антикоррупционного суда Украины Национальный корпус и Национальные дружины проводят пикет во время избрания меры пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Об этом сообщает корреспондент.

У стен антикоррупционного суда в Киеве во время заседания по избранию меры пресечения Гладковскому собрались несколько десятков представителей Национального корпуса и Национальных дружин. Скандируют патриотические лозунги и кричат "За решетку!".

Высший антикоррупционный суд Украины сегодня в 12:00 продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Добавим, адвокат Гладковского заявил, что есть лица, которые хотели бы взять Гладковского на поруки, впрочем, имен не назвал.

Активисты вечером в пятницу пикетировали Высший антикоррупционный суд с требованием арестовать Олега Гладковского.