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Гончарук: Качество воздуха в пределах предельно допустимой концентрации

Гончарук: Качество воздуха в пределах предельно допустимой концентрации
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Премьер-министру Украины доложили, что в воздухе нет никаких аномалий.

Согласно официальным данным, никаких аномалий с состоянием воздуха нет.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на брифинге.

"Предварительно мне доложили, что по официальным данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается. Качество воздуха в пределах предельно допустимой концентрации. Никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы, по официальным данным, не видим", - сказал Гончарук.

В то же время он отметил, что после того, как в сети появилась информация о сильном загрязнении воздуха, правительство пытается разобраться, по какой именно методологии это проверяется.

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"Я думаю, что в ближайшее время мы выйдем с официальной коммуникацией по этому поводу. Мы этот сигнал заметили, мы стараемся дать ему оценку", - сказал Гончарук.

По данным некоторых ресурсов, в последние дни воздух в Киеве сильно загрязнен. Так, по данным ресурса AirVisual, общий индекс загрязнения в столице достигает 161 при норме от нуля до 50.

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Кабмин, Воздух, Загрязнение воздуха, Алексей Гончарук.
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