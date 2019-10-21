Гончарук: Качество воздуха в пределах предельно допустимой концентрации

Новости Украины:Премьер-министру Украины доложили, что в воздухе нет никаких аномалий.

Согласно официальным данным, никаких аномалий с состоянием воздуха нет.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на брифинге.

"Предварительно мне доложили, что по официальным данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается. Качество воздуха в пределах предельно допустимой концентрации. Никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы, по официальным данным, не видим", - сказал Гончарук.

В то же время он отметил, что после того, как в сети появилась информация о сильном загрязнении воздуха, правительство пытается разобраться, по какой именно методологии это проверяется.

"Я думаю, что в ближайшее время мы выйдем с официальной коммуникацией по этому поводу. Мы этот сигнал заметили, мы стараемся дать ему оценку", - сказал Гончарук.

По данным некоторых ресурсов, в последние дни воздух в Киеве сильно загрязнен. Так, по данным ресурса AirVisual, общий индекс загрязнения в столице достигает 161 при норме от нуля до 50.