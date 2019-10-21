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Понедельник, 21.10.2019
Нардеп "Слуги народа": Закон "об особом статусе Донбасса" не будут писать иностранцы
Нардеп "Слуги народа": Закон "об особом статусе Донбасса" не будут писать иностранцы
Гладковского выпустили из СИЗО
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Не Шахтер, не Динамо: Павелко назвал пример развития футбола в Украине
Не Шахтер, не Динамо: Павелко назвал пример развития футбола в Украине
Билл Мюррей получил специальную награду на кинофестивале в Риме
Билл Мюррей получил специальную награду на кинофестивале в Риме

Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.10 - 20.10.2019)

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Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.10 - 20.10.2019)
16:34 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Самые популярные запросы украинцев в поисковой системе Google c 14 по 20 октября 2019 года.

Предлагаем Вашему вниманию свежий недельный срез топ-запросов украинских пользователей Google.

14.10.2019 - 20.10.2019

Футбол Україна Португалія

В восьмом туре отбора Евро-2020 в гости к сборной Украины пожаловали действующие чемпионы Европы - сборная Португалии. Матч проходил на НСК "Олимпийском" в Киеве.

Украина в меньшинстве побеждает Португалию и выходит на Евро-2020 (Видео)

Покрова 2019

В православии Богородица почитается как главная заступница всех людей, поэтому существует много праздников в ее честь. Одним из самых важных является Покров. 

Шахтар – Колос

Донецкий Шахтер уничтожил Колос в 11-м туре УПЛ со счетом 6:0. 

В матче-открытии 11-го тура УПЛ сошлись лидер и прошлогодний чемпион Шахтер и новичок лиги Колос. Многие ожидали, что Шахтер добудет легкие очки, стоит признать, что именно так и произошло.

Футбол збірної України

Усик 12 октября

Жозеф Плато

Євро 2020

Холодные берега

Дылды

День захисника України

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕРСОНЫ

Жозеф Плато

Google выпустил Doodle ко дню рождения Жозефа Плато.

Сегодняшний Doodle отмечает бельгийский физик Жозеф Антуан Фердинанд Плато, чьи исследования зрительного восприятия вдохновили его на изобретение устройства, которое он назвал фенакистоскопом, что привело к рождению кино, создавая иллюзию движущегося изображения. Вдохновленные завораживающими анимированными дисками, анимированный рисунок Doodle был создан, чтобы отражать стиль Плато, с различными образами и темами в них на разных платформах устройств.

Александр Усик

Анастасия Заворотнюк

Владимир Зеленский

Олег Гладковский

ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

Захар Беркут

Исторический экшн "Захар Беркут" по мотивам одноименной повести Ивана Франко, который вышел 10 октября, за первый уикенд в прокате собрал более 13 миллионов гривен.

Король Лев

Оно 2

Джокер

Малефисента: Владычица тьмы

ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРИАЛЫ

Холодные берега

Жуткие и леденящие душу события в сериале “Холодные берега” 2019 начинает свой рассказ о маленьком городке Озерск, где жители живут в страхе уже 2 месяца. Населенный пункт стал домом для маньяка, который душит и уродует своих жертв. Состоятельная девушка Мария Воронцова после ссоры с супругом пропадает без вести.

Дылды

Острые козырьки

Ривердейл

Великі вуйки

ПОПУЛЯРНЫЕ ТВ-ШОУ

Танці з зірками 2019

"Танцы со звездами 2019": как прошел девятый эфир шоу (Видео)

Топ-модель по-українськи

Зважені та щасливі

Екси 2

МастерШеф 2019

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