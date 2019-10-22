Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания в Украине

С понедельника, 28 октября, в Украину придет осеннее похолодание.
Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
По его словам, днем температура упадет с +15-20° до +5-10°.
Уже к концу недели ночью будут наблюдаться заморозки, а днем температура опустится до +3-8°.
При этом директор Укргидрометцентра отметил, что позже еще будет потепление, но уже не такое существенное.
Говоря о прогнозах на зиму, Кульбида спрогнозировал увеличение средней температуры на эту зиму. В этом году она будет выше нормы.
На вопрос по поводу снежных осадков на зимние праздники директор национальной метеорологической службы Украины предпочел воздержаться.