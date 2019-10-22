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Все госуслуги в одном месте: проект Минцифры "Дія" готовится к запуску

Все госуслуги в одном месте: проект Минцифры "Дія" готовится к запуску
14:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Правительство готовит к запуску единый портал предоставления госуслуг.

Министр цифровой трансформации Украины и вице-премьер-министр Михаил Федоров анонсировал запуск портал "Дія", целью которого будет объединение всех услуг для граждан и бизнеса в едином электронном портале.

По его словам, для электронного портала будет также запущено мобильное приложение, что упростит предоставление государственных услуг населению.

Среди первых функций портала "Дія", по словам Федорова, будут операции с физлицами-предпринимателями (ФОП), а также получение помощи в случае рождения ребенка.

В министерстве на данный момент работают над методологией, что позволит услуги с различных существующих порталов объединить в одном сайте "Дія".

Кроме это, в правительстве работают на проектом "Электронный студенческий билет", что позволит множеству компаний развиваться.

Минцифры работает над "электронным резидентством"

Ранее в Министерстве цифровой трансформации презентовали бренд "Дія", который объединяет на одном портале все предоставляемых украинцам услуги, а запуск этой системы планировался "в ближайшие месяцы".

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Госуслуги, ДИЯ, Михаил Федоров, Минцифры.
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