Все госуслуги в одном месте: проект Минцифры "Дія" готовится к запуску

Министр цифровой трансформации Украины и вице-премьер-министр Михаил Федоров анонсировал запуск портал "Дія", целью которого будет объединение всех услуг для граждан и бизнеса в едином электронном портале.
По его словам, для электронного портала будет также запущено мобильное приложение, что упростит предоставление государственных услуг населению.
Среди первых функций портала "Дія", по словам Федорова, будут операции с физлицами-предпринимателями (ФОП), а также получение помощи в случае рождения ребенка.
В министерстве на данный момент работают над методологией, что позволит услуги с различных существующих порталов объединить в одном сайте "Дія".
Кроме это, в правительстве работают на проектом "Электронный студенческий билет", что позволит множеству компаний развиваться.
Ранее в Министерстве цифровой трансформации презентовали бренд "Дія", который объединяет на одном портале все предоставляемых украинцам услуги, а запуск этой системы планировался "в ближайшие месяцы".