Богдан с заместителями попали под необходимость подавать декларации

Новости Украины:Круг субъектов декларирования расширен до руководителя Офиса Президента и заместителей после вступления в силу изменений в закон.

Изменениями в закон "О предотвращении коррупции", вступившими в силу 18 октября, расширен круг субъектов декларирования.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Отныне к субъектам электронного декларирования относятся руководитель Офиса Президента Украины, первый заместитель и заместитель руководителя Офиса Президента Украины, помощники судей, а также лица, занимающие должности патронажной службы, определенные законом Украины "О государственной службе", кроме лиц, исполняющих свои обязанности на общественных началах", - говорится в сообщении.

Кроме того, членами семьи субъекта декларирования теперь обязательно считаются его дети до достижения ими совершеннолетия, независимо от наличия совокупности таких признаков, как совместное проживание, связанность общим бытом и наличие взаимных прав и обязанностей.

В агентстве также обращают внимание, что новые правила декларирования и уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии (изменения в статьи 46, 52 закона "О предотвращении коррупции") вступят в силу с 1 января 2020 года.