Экс-замминистра Грымчака более не подозревают в мошенничестве

Новости Украины:Бывшему заместителю главы МинВОТ сообщили об изменении подозрения.

Экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака изменили подозрение.

По словам адвоката Грымчака Дмитрия Мельника, прокурор ГПУ принял решение об изменении подозрения с мошенничества, совершенного в особо крупных размерах или организованного группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины) на злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

"Господину Грымчаку изменено ранее сообщенное подозрение, в котором изменена правовая квалификация уголовного преступления и оно переквалифицировано с ч. 4 ст. 190 ч. в 3 ст. 369-2 УК ", - сказал Мельник.

Адвокат Грымчака считает, что переквалификация дела свидетельствует о том, что "все пропиарились, а сейчас никто не хочет ничего делать по этому делу".

Адвокат добавил, что теперь дело Грымчака будет передано в НАБУ, после чего будет рассмотрено в ВАКС.

Как известно, Грымчак и его "помощник" Игорь Овдиенко были задержаны 14 августа, при получении взятки размером 480 тысяч долларов. Следователи сообщили, что задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн. долларов США за содействие в принятии решений должностными лицами.

На следующий день Грымчак и Овдиенко получили подозрение по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.