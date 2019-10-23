Микитася взяли под стражу с залогом в 80 миллионов

Новости Украины:Максима Микитася взяли под стражу сразу в зале суда.

Бывшему народному депутату Максиму Микитасю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 ноября с альтернативой залога 80 млн грн. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) решила изменить меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитася, который подозревается в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии на 80 млн грн. Ему избрали содержание под стражей до 14 ноября с альтернативой залога 80 млн грн», - говорится в сообщении.

3 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю в деле об афере с квартирами для сотрудников Нацгвардии.

Подозреваемому инкриминируется организация заключения ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был народный депутат, и командующим Нацгвардии Украины относительно обмена недвижимости Нацгвардии в Печерском районе г. Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине Киева. Вследствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению, согласно экспертным заключениям, нанесен ущерб на сумму свыше 81,6 млн грн.

В четверг, 3 октября 2019 года, по согласованию прокуроров детективы вручили ходатайство о применении меры пресечения Микитасю.

10 октября Микитасю назначили меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн.

В Высшем антикоррупционном суде заявили, что отпустили Микитася под залог в сумме 5,5 млн грн, поскольку заявленный обвинением размер залога в 300 млн грн следственный судья счел непомерным и несоответствубщим доказанным рискам.