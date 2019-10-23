Скачать
Среда, 23.10.2019
Тейлор в Конгрессе опроверг слова Трампа об "отсутствии давления" на Украину
Тейлор в Конгрессе опроверг слова Трампа об "отсутствии давления" на Украину
Взрыв в центре Киева: один из погибших служил на Донбассе
Взрыв в центре Киева: один из погибших служил на Донбассе
Шахтер не смог обыграть Динамо З в Харькове (Видео)
Шахтер не смог обыграть Динамо З в Харькове (Видео)
Определились ТОП-10 городов мира, которые стоит посетить в 2020 году
Определились ТОП-10 городов мира, которые стоит посетить в 2020 году

Определились ТОП-10 городов мира, которые стоит посетить в 2020 году

Определились ТОП-10 городов мира, которые стоит посетить в 2020 году
05:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:На первом месте расположился Зальцбург (Австрия), который занял топ-позицию благодаря 100-летию знаменитого Зальцбургского фестиваля.

Влиятельное туристическое издательство Lonely Planet составило рейтинг городов мира, которые стоит посетить в 2020 году: в первую тройку вошли Зальцбург, Вашингтон и Каир. Об этом сообщается на сайте Lonely Planet.

"На первом месте расположился Зальцбург (Австрия), который занял топ-позицию благодаря 100-летию знаменитого Зальцбургского фестиваля. За ним идет Вашингтон (округ Колумбия, США), там будут отмечать 100-ю годовщину 19-й поправки, давшей женщинам право голоса, что будет сопровождаться множеством специальных выставок. На третьем месте – Каир (Египет), где в 2020 году планируется открытие невероятного Большого Египетского музея", - говорится в публикации.

В пятерку городов, где стоит побывать в 2020 году, также вошли Голуэй (Ирландия) и Бонн (Германия). Кроме того, в ТОП-10 попали Ла-Пас (Боливия), Кочи (Индия), Ванкувер (Канада), Дубай (ОАЭ) и Денвер (США).

"Популярные" мосты: топ сооружений, которые так и притягивают туристов

Среди стран, которые Lonely Planet советует посетить в 2020 году, на первом месте королевство Бутан, популярное благодаря "зеленому туризму". Далее в списке – Англия и Северная Македония. Лучшим международным маршрутом признан Шелковый путь в Центральной Азии

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Путешествие, Города, Страны, ТОП-10 городов мира.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Гороскоп на завтра, 23 октября 2019: все знаки Зодиака
03 В "Украинском ядерном обществе" говорят о нарушении законодательства Кабмином
04 "Наша позиция четкая": зампредседателя "Слуги народа" о проверках членов партии на полиграфе
05 "Выписан добротно": Марчук назвал плюсы нового законопроекта о СБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания в Украине
Осень еще возьмет свое: когда ожидать похолодания
США &quot;открыли дверь&quot; в НАТО для Северной Македонии
США "открыли дверь" в НАТО для Северной Македонии
Матиоса уволили в запас
Матиоса уволили в запас
Рецепт дня: вкусная домашняя гранола
Рецепт дня: вкусная домашняя гранола
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь