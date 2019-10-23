Определились ТОП-10 городов мира, которые стоит посетить в 2020 году

Новости Украины:На первом месте расположился Зальцбург (Австрия), который занял топ-позицию благодаря 100-летию знаменитого Зальцбургского фестиваля.

Влиятельное туристическое издательство Lonely Planet составило рейтинг городов мира, которые стоит посетить в 2020 году: в первую тройку вошли Зальцбург, Вашингтон и Каир. Об этом сообщается на сайте Lonely Planet.

"На первом месте расположился Зальцбург (Австрия), который занял топ-позицию благодаря 100-летию знаменитого Зальцбургского фестиваля. За ним идет Вашингтон (округ Колумбия, США), там будут отмечать 100-ю годовщину 19-й поправки, давшей женщинам право голоса, что будет сопровождаться множеством специальных выставок. На третьем месте – Каир (Египет), где в 2020 году планируется открытие невероятного Большого Египетского музея", - говорится в публикации.

В пятерку городов, где стоит побывать в 2020 году, также вошли Голуэй (Ирландия) и Бонн (Германия). Кроме того, в ТОП-10 попали Ла-Пас (Боливия), Кочи (Индия), Ванкувер (Канада), Дубай (ОАЭ) и Денвер (США).

Среди стран, которые Lonely Planet советует посетить в 2020 году, на первом месте королевство Бутан, популярное благодаря "зеленому туризму". Далее в списке – Англия и Северная Македония. Лучшим международным маршрутом признан Шелковый путь в Центральной Азии