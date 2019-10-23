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Сенцов получил награду Польской киноакадемии - за отвагу и несгибаемость

Сенцов получил награду Польской киноакадемии - за отвагу и несгибаемость
03:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Награду вручил председатель Польской киноакадемии Дариуш Яблонский.

Польская киноакадемия наградила украинского режиссера Олега Сенцова специальной наградой - Орлом за “Отвагу и несгибаемость”. Выступая на церемонии известный кинорежиссер Агнешка Холланд отметила, что Сенцов может и в дальнейшем рассчитывать на польское киносообщество.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица поблагодарил кинематографистов этой страны за поддержку, отметив, что без постоянного напоминания об Олеге Сенцове и других украинских политических заключенных освободить их не удалось бы.

“То, что вы делаете, как художники, распространяете эту информацию на весь мир, – очень нам помогло в переговорах и давлении, который, как оказывается, является результативным. Ведь в результате это привело к освобождению Олега и это показало что вместе, сообща, мы можем добиться успеха”,- подчеркнул Дещица.

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Вице-маршалок Сейма Малгожата Кидава-Блонская отметила, что период пребывания Сенцова в тюрьме также был временем испытаний для многих поляков: насколько они готовы быть солидарными с другими. Она напомнила, что именно от Польской киноакадемии в мир пошел сигнал о необходимости поддержки Сенцова и украинских политзаключенных, а Сейм принял специальную резолюцию по этому поводу.

 

Сенцов поблагодарил за награду, отметив, что свобода является величайшей ценностью на земле. И чтобы ею владеть, нужго быть готовым заплатить всем, что имеешь.

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Все по теме:

Награда, Агнешка Холланд, Андрей Дещица, Олег Сенцов, Отвага, Польская киноакадемия, Дариуш Яблонский, Несгибаемость.
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