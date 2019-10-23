Глава ПЦУ Епифаний сегодня встретится с Помпео

Новости Украины:Госсекретарь Майкл Помпео встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием в Госдепартаменте

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в среду встретится с госсекретарем США Майклом Помпео в Вашингтоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"9:30 (16:30 по киевскому времени). Госсекретарь Помпео встречается с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием в Госдепартаменте", - отмечается в документе.

В американском дипведомстве соощили, что беседа пройдет в закрытом для прессы режиме.

Во вторник была запланирована встреча Помпео с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

Напомним, Епифаний впервые провел совместную литургию с архиепископом Америки. Ранее Епифаний встретился 20 октября с украинской общиной в Нью-Йорке.