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ЦИК планирует расширить цели использования персональных данных избирателей

ЦИК планирует расширить цели использования персональных данных избирателей
05:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Это решение комиссия приняла с пояснительной запиской и сравнительной таблицей.

Центральная избирательная комиссия одобрила предложение по усовершенствованию закона "О Государственном реестре избирателей" в части использования персональных данных избирателей относительно целей их использования, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Комиссия одобрила предложение по совершенствованию Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" в части использования персональных данных избирателей, содержащихся в базе данных Государственного реестра избирателей, изложенные в форме проекту Закона Украины о внесении изменений в статью 26 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" о дополнении перечня целей использования персональных данных избирателей, содержащиеся в базе данных Государственного реестра избирателей", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, члены Центризбиркома на заседании 22 октября одобрили предложение по совершенствованию закона "О Государственном реестре избирателей".

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Комиссия, ЦИК, Расширение, Данные изберателей.
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