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Приметы и обряды на 23 октября - Евлампий-зимоуказатель
Приметы и обряды на 23 октября - Евлампий-зимоуказатель

Приметы и обряды на 23 октября - Евлампий-зимоуказатель

Приметы и обряды на 23 октября - Евлампий-зимоуказатель
07:09 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:23 октября православная церковь отмечает память мучеников Евалампия и Евлампии. Что нельзя делать в этот день?

Традиции на 23 октября

В этот день полагалось смотреть на месяц - рога месяца показывают на ту сторону, откуда быть ветрам. Если они на полночь (на север) - быть скорой и строгой зиме, снег ляжет посуху; если на полдень (на юг) - скорой зимы не жди, будет грязь да слякоть, до самой Казанской (4 ноября) осень снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится.

Дни становились все короче, а потому говорили, что Евлампий лучину расщепляет, лампу зажигает, потемки освещает. Огонь - в печи или в горящей лучине - в народном представлении был одной из основных стихий, правящих миром. Воспринимали его и как сметающее все на своем пути яростное пламя, от которого нет спасения, как пламя адское, связывался он с нечистой силой, его считали наказанием. Но огонь и дарил тепло, позволял приготовить пищу, освещал жилище, он был как бы частью солнца, которое так редко появлялось на небе осенью и зимой. Считали также, что этот день как нельзя лучше подходит для заготовки лучины почти на всю зиму - до 9 февраля.

Лучину устанавливали в специальные светильники с четырьмя расщепами - светцы - под углом 10-15 градусов. Сгорала лучина за пять минут. Когда старшие занимались своими делами - пряли, готовили, мастерили что-то, самые младшие члены семьи постоянно меняли прогоревшие лучины на новые. Они ярко горели по очереди и светили.

Знаменательные события в истории: 23 октября 2019 года

Приметы на 23 октября

Коли на Евлампия грязь да слякоть, октябрь-грязник до Казанской (4 ноября) снегом не умоется, в белый кафтан не нарядится.

Евлампий лучину отщепляет, огонь вздувает, потемь стращает.

Последние дни кучевых облаков.

Возможен ранний ледостав на крупных реках.

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Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 23 октября, Что нельзя делать в этот день.
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