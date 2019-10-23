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Подозрение в госизмене: суд избрал меру пресечения экс-заместителю главы МЭРТ

Подозрение в госизмене: суд избрал меру пресечения экс-заместителю главы МЭРТ
14:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд арестовал подозреваемого в госизмене Бровченко с возможностью внесения более 3,4 млн гривен залога.

Шевченковский районный суд города Киева избрал подозреваемому в государственной измене бывшему заместителю министра экономического развития и торговли Украины Юрию Бровченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с определением размера залога в размере 3 400 170 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 23 октября следственным судьей Шевченковского районного суда Киева рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения в отношении Юрия Бровченко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 УК Украины.

"По результатам рассмотрения ходатайства судом вынесено постановление о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с определением размера залога в виде 1770 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 3400170 (три миллиона четыреста тысяч сто семьдесят) гривен", - говорится в сообщении.

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Также указывается, что, в случае внесения залога, возложить на Бровченко следующие обязанности: являться по каждому требованию в орган предварительного расследования, прокурору, следственному судье, в суд, а в случае невозможности явиться по уважительным причинам, заблаговременно сообщать об этом должностное лицо или орган, осуществивший вызов; не отлучаться из населенного пункта, по месту регистрации, жительства или пребывания без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы.

Кроме того, Бровченко должен сдать на хранение старшему следователю в ОВД 4 отдела 1 управления предварительного расследования Главного следственного управления СБ Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

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Подозреваемому, в случае внесения залога, запрещается общаться со свидетелями и другими подозреваемыми по данному уголовному производству. Он обязуется носить электронное средство контроля.

Как сообщалось ранее, 22 октября Служба безопасности Украины в аэропорту "Борисполь" задержали бывшего заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене из-за причинения масштабного вреда обороноспособности государства.

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СБУ, Суд, МЭРТ, Юрий Бровченко.
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