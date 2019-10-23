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Пенсионеры в ОРДЛО: Денисова назвала сумму не выплаченных пенсий

Пенсионеры в ОРДЛО: Денисова назвала сумму не выплаченных пенсий
22:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Денисова говорит, что пенсионерам из ОРДЛО задолжали более 33 миллиардов.

Украинским пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц и проживающим на временно неподконтрольной правительству территории не выплатили 33,6 млрд грн.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"На 01.09.2019 года 259,6 тыс. пенсионерам ВПЛ не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8 096 623,4 тыс. грн, что связано с прекращением их выплаты и отсутствием соответствующего порядка, который до сих пор не утвержден Кабинетом министров Украины", - написала она.

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По словам Денисовой, в среднем задолженность составляет по 31 тыс. грн на человека, а общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, которые состояли на учете в органах Фонда на территориях, на сегодняшний день временно оккупированных, в период с июня 2016 года по апрель 2018 года составляет 33,6 млрд грн.

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Пенсии, Людмила Денисова, ОРДЛО.
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