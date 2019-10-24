По случаю 100-летия в театре Франко презентовали “Дневники директора театра”

Новости Украины:Книга генерального директора-художественного руководителя театра Михаила Захаревича, который пришел сюда в очень сложный период, в 1990-е годы.

В Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко представили издательский проект, подготовленный по случаю 100-летнего юбилея театра.

В частности, долгожданные "Дневники директора театра", которые фиксируют самые яркие страницы деятельности театра за последние десятилетия.

Как отметила заведующая литературно-драматической части Наталья Пономаренко, это книга генерального директора-художественного руководителя театра Михаила Захаревича, который пришел сюда в очень сложный период, в 1990-е годы.

"Это были невероятные годы, когда надо было сделать все, чтобы театр выжил, когда надо было просто сохранить театр Франко ... Я думаю, что для многих искусствоведов и людей театра, и всех, кто возьмет эту книгу в руки, будет много открытий. Это эксклюзивная вещь, потому что она складывалась на протяжении многих лет. Представьте себе, что надо было сделать - разумно, интеллигентно, толерантно, - чтобы ставились спектакли, чтобы люди получали деньги ", - рассказала Наталья.

Она также добавила, что Захаревич первым в Украине начал сотрудничество с меценатами, спонсорами. Был создан попечительский совет, когда еще никто в Украине не знал такого понятия, и именно это позволило вернуть в театр многих его корифеев - Ольгу Кусенко, Нонну Копержинскую, Владимира Дальского, Аркадия Гашинского.

"Это не только дневник, а своеобразная исповедь о тех людях, о спектаклях. Не каждый имеет такую отчаянность, предельную правдивость, чтобы вынести свои сомнения, проблемы, размышления на широкую общественность. Он это сделал. И мы имеем летопись театра Франко с 1992 по сегодняшний день. Особой болью полны страницы о Сергее Данченко, с которым они в сложных 90-х сохраняли этот театр, вывозили его в Европу. Как это получалось - удивительная вещь ", - подчеркнула Пономаренко.

В свою очередь, сам автор "Дневника ..." отметил, что работает в театре 28 лет, и в период его работы в должности директора - фактически с его участием - было поставлено ровно 250 спектаклей, и это является огромным опытом.

Среди изданий, подготовленных к 100-летию - "Больше, чем театр 2001 - 2012" Анны Веселовской, где рассказывается о периоде деятельности театра под художественным руководством Богдана Ступки; альбом театральных работ известного фотохудожника Виктора Марущенко "Франковцы. Мгновения "- собрание эксклюзивных фотографий, снятых в 1970 -2019 годах; художественный альбом "Сценография. Поиски собственной эстетики 1920-2020 "- собрание эскизов и костюмов известных художников-сценографов, которые в течение столетия сотрудничали с театром. А также четырехтомный "Альманах премьер" - презентация спектаклей театра в 2016, 2017, 2018, 2019 годы.

"Отныне мы постараемся ежегодно издавать такие альманахи. Они пользуются спросом у зрителей, которые приходят в театр ", - сказал Захаревич, представляя книги.

Он рассказал, что издание книг - это благотворительный проект, осуществленный при поддержке Украинского культурного фонда (УКФ) Издательским домом "Антиквар".

"А поскольку это тиражи достаточно маленькие, то мы присоединились и за собственные средства увеличим их для того, чтобы книги могли приобрести зрители", - отметил Захаревич.

Относительно будущего юбилея он добавил, что театр обращался в УКФ с просьбой профинансировать создание художественно-документального фильма о 100-летии, но поддержки не получил. А относительно самого празднования напомнил, что планируется провести Фестиваль национальных театров Европы.

"Десять коллективов мы хотим пригласить в Киев в конце мая - начале июня 2020 года. Сейчас мы начали работать над этим и искать спонсоров. Организуем благотворительный совет, 30 октября собираем всех, чтобы обсудить, что можем еще сделать. Потому что, к сожалению, собственных средств у нас не хватает, а государство пока помочь не может. Я надеюсь, что вместе с благотворителями мы достойно отпразднуем наш юбилей - юбилей всех тех, кто создавал историю театра ", - отметил Захаревич.