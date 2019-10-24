Скачать
Четверг, 24.10.2019
Дайджест главных новостей Украины и мира 23 октября
Дайджест главных новостей Украины и мира 23 октября
В Минобороне рассказали, как на оккупированный Донбасс заходит спецназ РФ
В Минобороне рассказали, как на оккупированный Донбасс заходит спецназ РФ
Пакьяо намерен перехватить соперника у Ломаченко
Пакьяо намерен перехватить соперника у Ломаченко
Приметы и обряды на 24 октября - Филиппов день
Приметы и обряды на 24 октября - Филиппов день

Приметы и обряды на 24 октября - Филиппов день

Приметы и обряды на 24 октября - Филиппов день
07:18 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:Стало известно, что нельзя делать сегодня, 24 октября.

Традиции на 24 октября

В этот день крестьяне начинали возить зерно на мельницу. Говорили, что наступает канитель - распутица, на дорогах грязь, а по делам выезжать надо. Торопиться надо, некогда канителиться, хотя и "сам Филипп к печи прилип", так дороги развезло.

Канителью называли тонкую золотую или серебряную нить, которую использовали для вышивки. Изготовить ее сложно и очень долго: сначала ее надо вытянуть из золотой или серебряной проволоки, потом расплющить и скрутить, отсюда и называют всякое долгое и хлопотное дело канителью. Если на Филиппа снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной будут хорошие заработки. Если на реке лед установился - надо походить по нему: денег будет много.

Приметы на 24 октября

Луна на Филиппа в тусклой дымке - к ненастью (снегопаду).

Сухие листья шуршат на деревьях - к снегопаду.

Куры рано садятся на насест - надо ждать мороза; чем выше они садятся, тем сильнее будут холода.

Знаменательные события в истории: 24 октября 2019 года

Домашняя птица прячет голову под крыло - к холоду.

Ясная луна - предвестник мороза.

Ветер подул с северной стороны - к большим холодам.

Белки, мыши и кроты запасают кормов больше, чем обычно, - к суровой зиме.

Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме.

Туман спускается - к оттепели.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 24 октября, Что нельзя делать в этот день, День Филиппа, Филиппов день.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Первый прошел: нардепа Качуру протестировали на детекторе лжи (Видео)
02 Нардеп "Слуги народа" Дубинский тоже прошел полиграф (Видео)
03 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
04 ОП - послам G7: Нет никаких оснований для возвращения ПриватБанка бывшим акционерам
05 В Кабмине хотят дать переселенцам право голоса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Скорая&quot; за 10 минут - Минздрав разработал новые критерии оказания помощи
Минздрав разработал новые критерии оказания скорой помощи
США покидают Парижское соглашение по климату
США покидают Парижское соглашение по климату
Наслаждаемся остатками &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на сегодня
Остатки "бабьего лета": прогноз погоды на сегодня
Названы продукты, способствующие очищению печени
Названы продукты, способствующие очищению печени
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь