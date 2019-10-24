Приметы и обряды на 24 октября - Филиппов день

Новости Украины:Стало известно, что нельзя делать сегодня, 24 октября.

Традиции на 24 октября

В этот день крестьяне начинали возить зерно на мельницу. Говорили, что наступает канитель - распутица, на дорогах грязь, а по делам выезжать надо. Торопиться надо, некогда канителиться, хотя и "сам Филипп к печи прилип", так дороги развезло.

Канителью называли тонкую золотую или серебряную нить, которую использовали для вышивки. Изготовить ее сложно и очень долго: сначала ее надо вытянуть из золотой или серебряной проволоки, потом расплющить и скрутить, отсюда и называют всякое долгое и хлопотное дело канителью. Если на Филиппа снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной будут хорошие заработки. Если на реке лед установился - надо походить по нему: денег будет много.

Приметы на 24 октября

Луна на Филиппа в тусклой дымке - к ненастью (снегопаду).

Сухие листья шуршат на деревьях - к снегопаду.

Куры рано садятся на насест - надо ждать мороза; чем выше они садятся, тем сильнее будут холода.

Домашняя птица прячет голову под крыло - к холоду.

Ясная луна - предвестник мороза.

Ветер подул с северной стороны - к большим холодам.

Белки, мыши и кроты запасают кормов больше, чем обычно, - к суровой зиме.

Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме.

Туман спускается - к оттепели.