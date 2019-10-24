В ГБР рассчитывают на помощь передачи "Схемы"

Новости Украины:ГБР призвало "Схемы" к сотрудничеству и заверило, что обысков не будет.

ГБР заявляет, что никогда не пойдет на шаги, которые ограничивают права и свободы журналистов, и рассчитывает на сотрудничество с ними.

Об этом Госбюро расследований сообщает на своем сайте.

"Все данные, которые затребуют следователи ГБР у "Радио Свобода", будут касаться исключительно материалов программы "Схемы: коррупция в деталях" – "Mr Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко", которые помогут в расследовании уголовного производства относительно вероятной незаконной переправки через государственную границу бывшего президента Украины, других должностных лиц", - говорится в сообщении.

В ГБР рассчитывают, что, учитывая важность объективного, независимого, профессионального расследования, "Радио Свобода" пойдет на сотрудничество.

"Учитывая, что Петр Порошенко не дает показаний, для установления всех обстоятельств в рамках этого производства нам нужна ваша помощь. В частности, показания съемочной группы относительно тех событий. Информация, которую выяснили журналисты, должна быть оформлена в рамках уголовного производства", - убеждают в ведомстве.

В то же время отмечается, что ГБР никогда не собирало и не будет собирать конфиденциальные данные журналистов - в том числе, касающиеся источников информации.

"Также мы не собираемся проводить обыски. Мы стремимся только к конструктивному сотрудничеству с представителями СМИ и наличия качественных журналистских расследований, ведь у нас общая цель – привлечение виновных к ответственности", - подчеркнули в ГБР.

Как известно, Печерский райсуд Киева предоставил следователям Государственного бюро расследований разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", готовивших расследование о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Такое решение суд принял в рамках досудебного расследования уголовного производства ГБР, касающегося вероятной "незаконной переправки лиц" - в частности, экс-президента - через государственную границу "с использованием заведомо поддельных документов".

В свою очередь редакция программы "Схемы" заявила, что не видит возможным предоставлять следствию внутреннюю редакционную информацию по этому делу, а решение Печерского райсуда по этому поводу считает чрезмерным вмешательством в деятельность проекта журналистских расследований.