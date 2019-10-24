Наслаждаемся остатками "бабьего лета": прогноз погоды на сегодня

В Украине по-прежнему господствует сухая и очень теплая воздушная масса.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
По всей территории Украины фактически без осадков. Ночью и утром в большинстве областей туман.
Карта осадков 24 октября
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Карта ветров 24 октября
Прогноз погоды на четверг, 24 октября, по Украине:
Ужгород – +22...+24, переменная облачность, преимущественно сухо
Львов – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо
Ивано-Франковск – +18...+20, переменная облачность, преимущественно сухо
Тернополь – +16..+18, переменная облачность, преимущественно сухо
Черновцы – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо
Хмельницкий – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо
Луцк – +18...+20, переменная облачность, преимущественно сухо
Ровно – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Житомир – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Винница – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Одесса – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Николаев – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Херсон – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Симферополь – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Кропивницкий – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Черкассы – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Чернигов – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо
Сумы – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Полтава – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Днепр – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо
Запорожье – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо
Донецк – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо
Луганск – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо
Харьков – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Киев – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Погода 24 октября
Температура ночью 5-10°С, в Карпатах 0-5°С тепла; днем 15-20°С, на Закарпатье и Прикарпатье 21-26°С.
В Киеве - без осадков, ночью, утром туман; температура ночью 8-10°, днем 18-20°.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что туманы будут становиться все шире. Таким образом, они понемногу погружают нас в позднюю осень.
Народный прогноз погоды
Ясная луна — предвестник мороза.
Ветер подул с северной стороны — к большим холодам.
Поздний листопад — к суровой и продолжительной зиме.
Туман спускается — к оттепели.