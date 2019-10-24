Наслаждаемся остатками "бабьего лета": прогноз погоды на сегодня

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине по-прежнему будет тепло и сухо.

В Украине по-прежнему господствует сухая и очень теплая воздушная масса.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По всей территории Украины фактически без осадков. Ночью и утром в большинстве областей туман.

Карта осадков 24 октября

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Карта ветров 24 октября

Прогноз погоды на четверг, 24 октября, по Украине:

Ужгород – +22...+24, переменная облачность, преимущественно сухо

Львов – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо

Ивано-Франковск – +18...+20, переменная облачность, преимущественно сухо

Тернополь – +16..+18, переменная облачность, преимущественно сухо

Черновцы – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо

Хмельницкий – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

Луцк – +18...+20, переменная облачность, преимущественно сухо

Ровно – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Житомир – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Винница – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Одесса – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Николаев – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Херсон – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Симферополь – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Кропивницкий – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Черкассы – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Чернигов – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

Сумы – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Полтава – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Днепр – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

Запорожье – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

Донецк – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

Луганск – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

Харьков – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Киев – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Погода 24 октября

Температура ночью 5-10°С, в Карпатах 0-5°С тепла; днем 15-20°С, на Закарпатье и Прикарпатье 21-26°С.

В Киеве - без осадков, ночью, утром туман; температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что туманы будут становиться все шире. Таким образом, они понемногу погружают нас в позднюю осень.

Народный прогноз погоды

Ясная луна — предвестник мороза.

Ветер подул с северной стороны — к большим холодам.

Поздний листопад — к суровой и продолжительной зиме.

Туман спускается — к оттепели.