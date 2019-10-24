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Четверг, 24.10.2019
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Наслаждаемся остатками "бабьего лета": прогноз погоды на сегодня
08:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине по-прежнему будет тепло и сухо.

В Украине по-прежнему господствует сухая и очень теплая воздушная масса.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По всей территории Украины фактически без осадков. Ночью и утром в большинстве областей туман.

Карта осадков 24 октября

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Карта ветров 24 октября

Прогноз погоды на четверг, 24 октября, по Украине:

  • Ужгород – +22...+24, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Львов – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Ивано-Франковск – +18...+20, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Тернополь – +16..+18, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Черновцы – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Хмельницкий – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Луцк – +18...+20, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Ровно – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Житомир – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Винница – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Одесса – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Николаев – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Херсон – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Симферополь – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Кропивницкий – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Черкассы – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Чернигов – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Сумы – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Полтава – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Днепр – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Запорожье – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Донецк – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Луганск – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Харьков – +15...+17,  переменная облачность, преимущественно сухо

  • Киев – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Погода 24 октября

Температура ночью 5-10°С, в Карпатах 0-5°С тепла; днем 15-20°С, на Закарпатье и Прикарпатье 21-26°С.

В Киеве - без осадков, ночью, утром туман; температура ночью 8-10°, днем 18-20°.

Приметы и обряды на 24 октября - Филиппов день

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что туманы будут становиться все шире. Таким образом, они понемногу погружают нас в позднюю осень.

Народный прогноз погоды

Ясная луна — предвестник мороза.

Ветер подул с северной стороны — к большим холодам.

Поздний листопад — к суровой и продолжительной зиме.

Туман спускается — к оттепели.

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Погода, Солнце, Укргидрометцентр, Тепло, Туман, Прогноз погоды, Сухо.
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