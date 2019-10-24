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ГСЧС готова к дальнейшей реализации совместных проектов с ОБСЕ (Фото)

ГСЧС готова к дальнейшей реализации совместных проектов с ОБСЕ (Фото)
12:35 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Представители ГСЧС и ОБСЕ продолжают реализовывать совместные проекты.

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин встретился с кооридинатором проектов ОБСЕ в Украине послом Генриком Вилладсеном.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества между ГСЧС и ОБСЕ. Отдельно было обозначено готовность реализации совместных проектов.

В ходе разговора, глава спасательного ведомства Украины выразил благодарность ОБСЕ за партнерство и всяческую помощь по развитию защиты граждан Украины.

Чечеткин считает, что ГСЧС и ОБСЕ имеют чрезвычайно успешную и плодотворную историю сотрудничества.

"В первую очередь это реализация проектов международной технической помощи по развитию сектора противоминной деятельности", - отметил глава ГСЧС.

Слаженное сотрудничество с офисом координатора проектов ОБСЕ уже помогло ГСЧС реализовать 7 проектов международной технической помощи и еще 2 готовятся ко внедрению. Это "Развитие потенциала Украины по противоминной деятельности" и "Повышение способности Украины по реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с опасными химическими веществами".

В свою очередь, Вилладсен назвал ГСЧС надежным партнером ОБСЕ.

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"Мы много сделали с вами в направлении разминирования территории на Востоке страны, но впереди есть еще много работы. Кроме того, вопросы химической защищенности и экологической безопасности также требует внимания. Вообще, среди 57 участников ОБСЕ возникает все больше и больше понимания проблем, с которыми имеет дело ваше Служба ", - сказал Координатор проектов ОБСЕ в Украине.

По итогу разговора, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, которое поспособствует укреплению потенциала Украины в успешной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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ОБСЕ, ГСЧС, Николай Чечеткин, Генрик Вилладсен.
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