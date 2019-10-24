Погода не позволяет Гончаруку вылететь в Черновцы

Новости Украины:Из-за тумана рейс Киев-Черновцы задерживается.

Вылет рейса с Премьер-министром Алексеем Гончаруком, который сегодня планировал совершить рабочий визит в Черновицкую область, задерживается в связи с погодными условиями.

Об этом рассказал директор Черновицкого аэропорта Борис Морской.

"Ожидаем рейс с Премьер-министром где-то ближе к 14:00, если все будет хорошо. Пока погода не позволяет вылететь из Киева", - сказал директор аэропорта.

Он подчеркнул, что аэропорт полностью готов к приему этого и других рейсов. Однако из-за сильного тумана авиакомпания, обслуживающая рейс, его перенесла.

Как известно, 24 октября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук совершит рабочую поездку в Черновицкую область, где состоится ряд встреч и совещаний.