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Погода не позволяет Гончаруку вылететь в Черновцы

Погода не позволяет Гончаруку вылететь в Черновцы
13:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Из-за тумана рейс Киев-Черновцы задерживается.

Вылет рейса с Премьер-министром Алексеем Гончаруком, который сегодня планировал совершить рабочий визит в Черновицкую область, задерживается в связи с погодными условиями.

Об этом рассказал директор Черновицкого аэропорта Борис Морской.

"Ожидаем рейс с Премьер-министром где-то ближе к 14:00, если все будет хорошо. Пока погода не позволяет вылететь из Киева", - сказал директор аэропорта.

Он подчеркнул, что аэропорт полностью готов к приему этого и других рейсов. Однако из-за сильного тумана авиакомпания, обслуживающая рейс, его перенесла.

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Как известно, 24 октября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук совершит рабочую поездку в Черновицкую область, где состоится ряд встреч и совещаний.

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Аэропорт, Черновцы, Черновицкая область, Туман, Алексей Гончарук, Борис Морской.
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