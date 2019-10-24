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РФ начала новый этап паспортизации оккупированных территорий Донбасса

РФ начала новый этап паспортизации оккупированных территорий Донбасса
13:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Минобороны заявляют, что местным жителям поступают угрозы о прекращении выплат пенсий, если они не сдадут украинский паспорт.

Российские оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начали очередной этап кампании по паспортизации населения.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

"Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начали очередной этап кампании по паспортизации населения. Для создания электронной базы данных уточняется учет местных жителей, которые не сдали паспорта граждан Украины в обмен на регистрационные документы квазиобразований", - заявил он.

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По словам Гуцуляка, пенсионерам уже присылают угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года в случае отсутствия документа об изъятии украинского паспорта.

Кроме того, российским оккупационным командованием обобщается информация о военнослужащих 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, которым по разным причинам отказано в получении паспорта гражданина РФ, для увольнения их с военной службы до конца этого года.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля он заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области РФ открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

20 июня лидеры государств и правительств стран-членов Евросоюза заявили о готовности не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе.

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3 октября стало известно, что Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий прислали странам Евросоюза рекомендации по осуществлению контроля над заявками на получение виз, которые подаются жителями оккупированного Донбасса. Согласно рекомендациям, жители Донбасса, проживающие на оккупированной территории, должны подавать заявления на получение виз в консульства стран ЕС, расположенных на территории Украины, независимо от того, какой документ они имеют. 

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Донбасс, Паспорт, Разведка, Дмитрий Гуцуляк, ОРДЛО.
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