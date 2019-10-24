Имущество Корнацкого обыскивает ГБР

Новости Украины:ГБР проводит обыски у экс-депутата Корнацкого.

У народного депутата VIII созыва, землевладельца Аркадия Корнацкого проводят обыски.

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

"У меня - обыски. Президент Зеленский стремительно, одним махом превзошел Порошенко и Януковича... Сегодня утром лучшие силы ГБР брошены на проведение обысков в местах моего пребывания - в киевской "двушке" на Кольцевой и в родительском доме в Чаусово-2 на Николаевщине", - написал Корнацкий.

По его словам, правоохранители приехали на нескольких автобусах.

По его мнению, обыски проводятся по "делу Порошенко".

Корнацкий на прошлых выборах был избран народным депутатом от "БПП", и в 2019 году баллотировался в президенты.

Корнацкий известен своим состоянием, у него большое количество земли и недвижимости в Николаевской и Киевской областях. "Агрофирма Корнацких", которую он возглавляет, не раз была в центре конфликтов с другими землевладельцами. Происходили стычки даже с применением оружия. В результате одной из таких шесть человек попали в больницу. Тогда правоохранители изъяли 20 единиц травматического, газового и охотничьего оружия.

7 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам полной проверки сообщило, что в декларации за 2016 год Корнацкий не указал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды. Кроме того, он не отразил информацию о праве пользования жилым домом, который является его зарегистрированным местом жительства, и не указал сведения о расходах, на основании которых приобрел право собственности на земельные участки. По данным НАПК, общая сумма недостоверных сведений в декларации Корнацкого по 2016 год составляет более 3,2 млн гривень.