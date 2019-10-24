Горбатюк: расследование дел Майдана фактически приостановлено

Новости Украины:Сергей Горбатюк сообщил, что по делам Майдана уведомлены о подозрении 448 лиц, направлено в суд 298 обвинительных актов.

Бывший начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк отчитался о результатах работы своего подразделения: по делам Майдана уведомлены о подозрении 448 лиц, направлено в суд 298 обвинительных актов, суды вынесли 57 приговоров.

Об этом Горбатюк сообщил во время брифинга возле стен Главного следственного управления ГПУ.

"Со вчерашнего числа, 23 октября, согласно приказу от 22 октября, меня уволено с должности начальника Управления специальных расследований. Основание - якобы в связи с реорганизацией", - заявил он.

Горбатюк заметил, что управление, которое он возглавлял, занималось расследованием преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, и коррупционными преступлениями бывших высших должностных лиц.

"Если говорить в целом о нашей всей работе, то за это время по делам Майдана уведомлены о подозрении 448 лиц, направлено в суд 298 обвинительных актов, имеем 57 приговоров. Работа огромная сделана, она продолжалась, она длилась, но на сегодняшний день она фактически приостановлена. Другая часть - коррупционные преступления. Нами уведомлены о подозрении 56 человек, в суд направлены обвинительные акты в отношении 88 человек. По результатам работы нашего подразделения привлечены к ответственности, уведомлены о подозрении бывшие два президента, премьер-министр, 11 министров, председатель СНБО, его заместитель, генеральный прокурор, председатель СБУ, председатель Высшего хозяйственного суда, его заместитель, руководители областных государственных администраций", - сказал он.

"Огромное количество дел о преступлениях во время Майдана, так и коррупционные, находятся в судах. Я не знаю, есть ли еще подразделение в истории современной Украины, которое такое количество производств в отношении именно высших должностных лиц завершило", - подчеркнул Горбатюк.