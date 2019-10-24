Скачать
Четверг, 24.10.2019
Разумков участвует в конференции глав парламентов государств СЕ (Видео)
Разумков участвует в конференции глав парламентов государств СЕ (Видео)
НБУ вновь снизил учетную ставку - до 15,5% годовых
НБУ вновь снизил учетную ставку - до 15,5% годовых
Украинка Прищепа завоевала "золото" на Всемирных Играх среди военных
Прищепа завоевала "золото" на Всемирных Играх среди военных
Рози Хантингтон-Уайтли делится любимым осенним фасоном
Рози Хантингтон-Уайтли делится любимым осенним фасоном

Уже 10 детей родилось в Украине благодаря репродуктивному ядерному переносу

Уже 10 детей родилось в Украине благодаря репродуктивному ядерному переносу
14:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине успешно борются с бесплодием средствами инновационного метода.

Десятый ребенок родился в Украине после использования такого инновационного метода лечения бесплодия, как репродуктивный ядерный перенос.

Об этом во время пресс-конференции сообщили представители клиники "Надежда".

"Основные ситуации, когда нужно делать, это, прежде всего, митохондриальные болезни, проблемы с бесплодием. Примерно 2-3% всех пациентов в возрасте до 37 лет, которые обращаются в репродуктивные клиники, имеют проблемы, которые можно преодолеть только с использованием этого метода", - сказал директор клиники "Надежда", вице-президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины (УАРМ) Валерий Зукин.

По подсчетам, добавил он, в Украине такого лечения требуют около 400-500 пациентов в год, а в мире - около 50 тыс.

По его словам, упомянутый метод лечения достаточно новый, потому что первый ребенок методом репродуктивного ядерного переноса родился только в 2016 году в США, а второй - в 2017 году после прохождения цикла ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии) в клинике "Надежда". В частности, у пациентки с 14-летним опытом неэффективного лечения наконец родился ребёнок. Уникальность заключается в том, что это первый в мире ребенок после одного из видов репродуктивного ядерного переноса - пронуклеарного переноса. Врачи объяснили, что если очень коротко - в таких случаях ядро матери переносят в цитоплазму яйцеклетки донора, и родившийся ребенок получает 25 000 генов от родителей и только 37 - от донора, следовательно, рождается генетически родной ребенок. Клиника "Надежда" сегодня - одна из немногих в мире, которая осуществляет этот новейший метод лечения, отметил Зукин.

Названа неожиданная причина мужского бесплодия

"В 2016 году родился первый ребенок в мире, так называемый "от трех персон", но там использовалась совсем другая методика, она связана с переносом так называемого веретена деления, а первый в мире ребенок после пронуклеарного переноса появился в январе 2017 года в Украине. то есть, это были две разные методики, хотя принцип этих методик один и тот же. Мы работали независимо и отдельно. Когда у нас в 2016 году была подтверждена первая беременность, то мы не знали о том, какой прогресс достигнут в США. Но потом появилась новость, что там родился ребенок, и мы поняли, что мы были не первые среди ядерных переносов, но первые в пронуклеарных переносах", - рассказал эмбриолог клиники "Надежда" Павел Мазур.

Зукин добавил, что врачи клиники наблюдают за всеми 10-ю детьми, родившимися после этого лечения. "На сегодня все они здоровы. И наша программа наблюдения продолжается. Я хочу сказать, что из этих 10-ти детей, которые уже родились, 8 родились в украинских пациентов, один родился в Швеции, один - в Израиле. Мы считаем, что Украина в этом плане занимает передовые позиции, и в мае 2020 года мы планируем проведение международной конференции, то есть сюда приедут врачи со всего мира, и будут обсуждать насущные вопросы по исследованиям в этой области", - отметил Зукин.

Как известно, ядерные переносы - это уникальный подход к лечению бесплодия: он дает надежду родить генетически родного ребенка парам, которым репродуктивная медицина раньше могла предложить только донорские яйцеклетки.

На сегодняшний день успешно реализовано 2 вида ядерных переносов - на стадии веретена (Джон Занг, 2016 г.) и пронуклеарний перенос (клиника "Надежда", 2017 г.).

"Дарвин Лайф-Надежда" - объединенная команда ученых США и Украины, которые соединили опыт в области молекулярной генетики, эмбриологии и репродукции человека с целью разработки новейших методов достижения беременности здоровым ребенком у пациентов с высоким риском митохондриальной патологии у потомков, а также в случаях сложных форм бесплодия с высоким генетическим риском.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Бесплодие, Репродуктивный ядерный перенос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван овощ, который поможет быстро поправить зрение
02 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
03 Лучшие поздравления с Днем рождения на 24 октября
04 Глубже всех: самые глубокие станции метро в мире
05 В Минобороне рассказали, как на оккупированный Донбасс заходит спецназ РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 октября
Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 октября
Имущество Корнацкого обыскивает ГБР
Имущество Корнацкого обыскивает ГБР
Наслаждаемся остатками &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на сегодня
Остатки "бабьего лета": прогноз погоды на сегодня
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: MARUV станет ведущей 10 выпуска (Фото)
"Танцы со звездами 2019": MARUV станет ведущей 10 выпуска (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь