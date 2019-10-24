Уже 10 детей родилось в Украине благодаря репродуктивному ядерному переносу

Новости Украины:В Украине успешно борются с бесплодием средствами инновационного метода.

Десятый ребенок родился в Украине после использования такого инновационного метода лечения бесплодия, как репродуктивный ядерный перенос.

Об этом во время пресс-конференции сообщили представители клиники "Надежда".

"Основные ситуации, когда нужно делать, это, прежде всего, митохондриальные болезни, проблемы с бесплодием. Примерно 2-3% всех пациентов в возрасте до 37 лет, которые обращаются в репродуктивные клиники, имеют проблемы, которые можно преодолеть только с использованием этого метода", - сказал директор клиники "Надежда", вице-президент Украинской ассоциации репродуктивной медицины (УАРМ) Валерий Зукин.

По подсчетам, добавил он, в Украине такого лечения требуют около 400-500 пациентов в год, а в мире - около 50 тыс.

По его словам, упомянутый метод лечения достаточно новый, потому что первый ребенок методом репродуктивного ядерного переноса родился только в 2016 году в США, а второй - в 2017 году после прохождения цикла ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии) в клинике "Надежда". В частности, у пациентки с 14-летним опытом неэффективного лечения наконец родился ребёнок. Уникальность заключается в том, что это первый в мире ребенок после одного из видов репродуктивного ядерного переноса - пронуклеарного переноса. Врачи объяснили, что если очень коротко - в таких случаях ядро матери переносят в цитоплазму яйцеклетки донора, и родившийся ребенок получает 25 000 генов от родителей и только 37 - от донора, следовательно, рождается генетически родной ребенок. Клиника "Надежда" сегодня - одна из немногих в мире, которая осуществляет этот новейший метод лечения, отметил Зукин.

"В 2016 году родился первый ребенок в мире, так называемый "от трех персон", но там использовалась совсем другая методика, она связана с переносом так называемого веретена деления, а первый в мире ребенок после пронуклеарного переноса появился в январе 2017 года в Украине. то есть, это были две разные методики, хотя принцип этих методик один и тот же. Мы работали независимо и отдельно. Когда у нас в 2016 году была подтверждена первая беременность, то мы не знали о том, какой прогресс достигнут в США. Но потом появилась новость, что там родился ребенок, и мы поняли, что мы были не первые среди ядерных переносов, но первые в пронуклеарных переносах", - рассказал эмбриолог клиники "Надежда" Павел Мазур.

Зукин добавил, что врачи клиники наблюдают за всеми 10-ю детьми, родившимися после этого лечения. "На сегодня все они здоровы. И наша программа наблюдения продолжается. Я хочу сказать, что из этих 10-ти детей, которые уже родились, 8 родились в украинских пациентов, один родился в Швеции, один - в Израиле. Мы считаем, что Украина в этом плане занимает передовые позиции, и в мае 2020 года мы планируем проведение международной конференции, то есть сюда приедут врачи со всего мира, и будут обсуждать насущные вопросы по исследованиям в этой области", - отметил Зукин.

Как известно, ядерные переносы - это уникальный подход к лечению бесплодия: он дает надежду родить генетически родного ребенка парам, которым репродуктивная медицина раньше могла предложить только донорские яйцеклетки.

На сегодняшний день успешно реализовано 2 вида ядерных переносов - на стадии веретена (Джон Занг, 2016 г.) и пронуклеарний перенос (клиника "Надежда", 2017 г.).

"Дарвин Лайф-Надежда" - объединенная команда ученых США и Украины, которые соединили опыт в области молекулярной генетики, эмбриологии и репродукции человека с целью разработки новейших методов достижения беременности здоровым ребенком у пациентов с высоким риском митохондриальной патологии у потомков, а также в случаях сложных форм бесплодия с высоким генетическим риском.