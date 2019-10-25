Среди украинцев растет доверие к СБУ

Новости Украины:Уровень доверия к СБУ впервые с 2013 года превысил уровень недоверия.

Впервые с 2013 года социологи зафиксировали уровень доверия населения к Службе безопасности Украины выше уровня недоверия.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 19-22 октября.

Так, согласно последним данным, СБУ полностью доверяют, или скорее доверяют 38% респондентов, а скорее не доверяют и полностью не доверяют 35%.

В мае (сентябре) 2018 года уровень доверия к СБУ составлял 27%, тогда как о недоверии заявляли 56% (54%) респондентов. Самый высокий уровень недоверия к спецслужбе социологическая группа "Рейтинг" зафиксировала в 2016 году - 75%. О доверии тогда заявляли 17% опрошенных.

В течение 19-22 октября были опрошены 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализированного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования - не более 2%.